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哈佛校長蓋伊被要求下台 數百教職員力挺：捍衛學術獨立

中央社／華盛頓10日電
哈佛大學校長蓋伊5日出席國會聽證會。（路透）
哈佛大學校長蓋伊5日出席國會聽證會。（路透）

波士頓環球報」今天報導，數百名哈佛大學教職員簽署一封聲援信力挺校長蓋伊（Claudine Gay）。蓋伊先前出席國會聽證會作證，在校方如何看待反猶太主義的證詞上模稜兩可，引發外界批評。

法新社引述「波士頓環球報」（The Boston Globe）報導這封支持蓋伊信件的內容。蓋伊先前和也是常春藤盟校（Ivy League）之一的賓州大學校長馬季爾（Elizabeth Magill）等人5日出席國會聽證會後，馬季爾受到嚴厲批評和政治壓力已在8日請辭。

加薩（Gaza）爆發衝突以來，針對猶太人和穆斯林的仇恨攻擊和攻擊性言論不斷增加，引發有關言論自由界限的辯論，支持蓋伊的信和國會聽證會都是這個大氛圍下的產物。

根據「波士頓環球報」報導，支持蓋伊的這封信示警，罷黜蓋伊的政治企圖「與哈佛對學術自由的承諾相違背」，並呼籲管理階層「捍衛哈佛的獨立性」。

蓋伊、馬季爾和麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）在國會聽證會作證時，被問到在校園內呼籲「對猶太人進行種族滅絕」的學生是否違反學生行為準則時，給出長篇大論、死摳法律條文的答案。

三人的證詞迅速招致強烈的反彈，捐贈者威脅要撤銷對這些學校的數以百萬美元計資助，社群媒體上也出現激烈的爭論。74名國會議員寫信要求立即將三人解職。

馬季爾已在8日請辭。麻省理工學院董事會表示將支持科恩布魯斯。蓋伊事後因未能更強烈地譴責校園內的反猶太暴力威脅而道歉。

猶太 波士頓 加薩

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