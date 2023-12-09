哈佛學生揚言「種族滅絕猶太」校長未表態 挨批後道歉

美國大學挺巴勒斯坦學運激化成反猶風波，學生甚至喊出「種族滅絕猶太人」。哈佛、麻省理工學院與賓州大學校長本周出席聯邦眾議院聽證會接受質詢，卻言詞閃爍不願譴責，事後遭受龐大輿論批評。對此，哈佛校長蓋伊已在校報8日刊出專訪中表達歉意。(路透)

美國大學挺巴勒斯坦 學運激化成反猶風波，學生甚至喊出「種族滅絕猶太 人」。哈佛、麻省理工學院與賓州 大學校長本周出席聯邦眾院聽證會接受質詢，卻言詞閃爍不願譴責，事後遭受龐大輿論批評。對此，哈佛校長蓋伊（Claudine Gay）已在校報8日刊出專訪中表達歉意。

蓋伊表示：「我感到抱歉，言語彌足輕重。當言語放大了悲傷痛苦，我不知道除了遺憾外，你還能有什麼感覺。」

5日她在聽證會上被議員問到，支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」，是否構成霸凌，違反校園行為守則，蓋伊說「這取決於當時情況」。議員再逼問，要蓋伊只回答是與否，她仍給出相同答覆。議員憤而打斷表示，「這不取決於情況，答案就是『是』。這就是為何妳應該辭職」。

蓋伊表示：「當時討論到政策與程序，我被捲入一場漫長而激烈的言辭交鋒。那一刻我本應冷靜下來，回歸到指引我的真理，就是哈佛不容許煽動暴力對付猶太群體，或威脅我們的猶太學生，校方絕不會對這種行為置之不理。」

「實質上，當時我沒能傳達出自己真實的想法，」蓋伊說，「考量我說的話放大了痛苦，這真的很難受，讓我感到難過」。

該場聽證會後，引來白宮、大金主校友與校內團體的譴責。Axios與有線電視新聞網（CNN）報導，賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）至今尚未對證詞致歉，一位金主已撤回對該校1億美元的捐款。

避險基金億萬富翁、哈佛校友艾克曼（Bill Ackman）日前在X（推特）發文寫道：「整場聽證會期間，三人表現得像是有敵意的證人，他們面帶微笑，對國會展現出極度蔑視，而且斷然拒絕用是或否回答基本問題。他們都必須引咎辭職。」