疫情網課挨告 康乃爾大學300萬和解 學生每人獲近百元

康乃爾大學2020年3月中旬為因應新冠疫情改採遠距教學，全體學生被迫離校。(美聯社)

康乃爾大學2020年3月中旬為因應新冠疫情 改採遠距教學，結果吃上官司。本案已達成初步和解，被控「違反合約」和「不當得利」的康乃爾大學校方，將賠償該校2020年春季班的2萬4000名應在教室上課的註冊學生總共300萬元，平均每人可獲得不到100元。

校方在校刊「康乃爾紀事報」(Cornell Chronicle)發布法律聲明指出，有資格領取和解金的學生可直接獲得付款；和解款項將以郵寄支票 或電子轉帳方式支付，想選擇退出或反對付款者，須在11月9日以前提出回應。

儘管校方同意支付和解金，但否認任何不當行為指控，並表示「任何法院都沒有發現責任」。康乃爾大學副校長馬利納(Joel Malina)表示，「康乃爾大學很高興達成這項和解，雙方都認為這麼做符合各方最佳利益。」

2020年春天，美國約有八成大學生的部分或全部課程被轉移到線上進行。康乃爾2020年3月中旬取消面授課程，並命令學生在該月底之前離校。康乃爾最後決定在2020年秋季讓學生返回校園，恢復實體教學。

學生指控康乃爾大學未能充分補償那些所有課程都被改成網路課程而受影響的人。學生聲稱，過渡到線上課程讓許多人無法面對面學習，無法使用校園設施，也無法參加更多付費課程。

有人認為，康乃爾大學與學生達成和解協議，可能為其他大學學生樹立先例，進而鼓勵其他人針對線上上學提出相關訴訟。

康乃爾大學法學教授克萊蒙特(Kevin Clermont)表示，人們不該「僅從個人小額支出來推斷失敗」；此案更多是關於「阻止與被告處境相同者，未來有任何不良行為。」

此和解方案僅獲初步批准，最終批准聽證會訂於12月13日舉行。如果最終獲得批准，訴訟費等相關費用將先從和解金額中扣除。