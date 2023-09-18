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美新大學評指大改變 前5依舊 普林斯頓仍居榜首

記者顏伶如／即時報導
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)18日公布2024年全美最佳大學排行榜，雖然評鑑指標出現40年來最大改變，但排行榜前五名位置與往年相比變化不大，普林斯頓大學(Princeton University)仍居榜首，麻省理工學院(MIT)緊隨其後，哈佛大學(Harvard University)與史丹福大學(Stanford University)並列第三，耶魯大學排名第五；不過，有十多所公立大學排名進步至少50名，其中包括某些知名度相對較低的學校。

紐約時報18日分析，美國新聞與世界報導為了回應外界批評，最佳大學排行榜的評鑑方式做出40年來最大變革，這套新制推出後能否平息外界疑慮，仍有待觀察。

報導指出，根據評鑑新制，弗雷斯諾加州州立大學(California State University, Fresno)排名上升64名，在這次排行榜來到185名的位置；佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)進步53名，來到209名；新澤西州的羅格斯大學(Rutgers U.)也是受惠學校之一，三個校區的排名都分別躍升了至少15名。

調整過後的評鑑指標加重領取「裴爾助學金」(Pell grants)低收入學生畢業率的計算，對於家族當中第一代上大學的學生也納入衡量；畢業生賺取薪水是否超過只有高中學歷的勞工，也是今年評比的新指標。

紐約時報報導，美國新聞與世界報導每年公布的美國最佳大學排行榜，對於學生與家長具有重大影響，但批評者認為排行榜排名導致外界對大學出現偏見、大學招收學生的方式也受到連帶影響。

科羅拉多學院(Colorado College)今年曾考慮退出排名評鑑，校長理察遜(L. Song Richardson)指出，評鑑新制比過去「略有改善」，雖未能消弭疑慮，但美國新聞與世界報導至少開始聽取高等教育界人士提供的意見。

紐時報導指出，即便今年一些公立大學受惠，但許多學校高層仍對把大學教育視為商品來排名有意見；普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher L. Eisgruber)即曾在華盛頓郵報撰文表示，這種排名像是惡作劇，如果學校、家長、學生對排名過於認真，就會產生傷害。

他說，給任何一所大學戴上「最好」(best)的帽子都相當奇怪。

話雖如此，但許多學校仍然歡迎這份排名；羅格斯大學坎登校區(Camden)校長提利斯(Antonio D. Tillis)即說，「師生欣喜若狂」；他說，這份榜單反映校方在入學機會、負擔能力、學生未來、學術成就等方面努力的成果。

紐約時報 教育 新澤西州

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