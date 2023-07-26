我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

哈佛大學校友、捐款大戶子女錄取政策 遭教育部調查

編譯黃淑玲／綜合外電
哈佛大學校友子女與捐款大戶子女入學審核政策，受到教育部調查。（路透）
哈佛大學校友子女與捐款大戶子女入學審核政策，受到教育部調查。（路透）

教育部針對知名學府哈佛大學大學部入學審核偏好校友或捐款大戶子女的作業，也就是「傳承生錄取政策」（legacy admissions）展開正式調查。英國金融時報指出，最高法院上個月判決哈佛大學與北卡羅萊納大學的平權招生措施違憲後，哈佛大學招生政策面對的壓力日益升高。

麻州有三個公民權利促進團體，本月稍早向美國教育部民權事務辦公室提出訴狀，認為哈佛大學的所謂傳承偏好是一種歧視。這些團體要求這些常春藤學校如果續續接受聯邦經費，就須停止這類作業模式。教育部回覆金融時報的聲明中提到，「民權事務辦公室可以確認，依1964年民權法案第六條，對哈佛大學展開公開調查。」

由於傳承錄取受到愈來愈多的批評，焦點在其限了社會階層的流動與公平接受高等教育的機會，衛斯理大學、明尼蘇達雙城大學本周表示，將停止傳承生優先錄取的作業。

公民團體Education Reform Now估計，自2015年開始到現在，已有100多所美國大學院校廢除傳承入學政策，包括約翰霍普金斯大學、阿默斯特學院。

根據最高法院在前述判決時揭露的數據，以2014年到2019年為例，傳承生錄取哈佛的可能性比其他申請者高出近六倍，與捐款大戶有關的申請人，則是將近七倍。

金融時報指出，校友與捐款大戶子女大約占哈佛錄取學生的15%，近七成是白人。這個優先考慮錄取的政策最初在1920年代採行，當時主要是為限制猶太裔學生人數。將哈佛招生政策告進最高法院的團體Students for Fair Admissions說，現在該政策成了歧視亞裔學生。

哈佛大學拒絕評論來自教育部的這個最新申訴調查。

哈佛大學Raj Chetty領銜於本周發表的一項研究指出，收入在金字塔頂端1%的家庭的子女，被「Ivy-Plus college」，也就是八所常春藤院再加上史丹福大學、麻省理工學院（MIT）、杜克大學、芝加哥大學錄取入學就讀的機會，是考試分數差不多、中產階級家庭子女的兩倍多。

教育部 哈佛大學 常春藤

上一則

紐約莎拉勞倫斯學院首開先例 招生要求申論「高院平權判決」

延伸閱讀

最高外加500萬 玉山計畫撒幣 難挖頂尖人才

最高外加500萬 玉山計畫撒幣 難挖頂尖人才
辯論大學平權 聯邦總律師也為自己爭性別平等

辯論大學平權 聯邦總律師也為自己爭性別平等
交流僅「介紹臭豆腐」 台灣中小學國際姐妹校淪表面朋友

交流僅「介紹臭豆腐」 台灣中小學國際姐妹校淪表面朋友
教育部重組4私大董事會 退場基金墊付15.5億

教育部重組4私大董事會 退場基金墊付15.5億

熱門新聞

許多身揹學生貸款債務者以為學貸會減免，把償還學貸的錢移作他用，但政府政策遭高院推翻後，借款人10月即須開始償還。(美聯社)

以為免還… 1/3學貸族早把錢花光 有人拿去度假

2023-07-21 02:05
美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職。(美聯社)

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

2023-07-19 21:48
位於康州的文理學院衛斯理大學(Wesleyan University)廢除傳承入學制。(Getty Images)

康州文理學院衛斯理大學 廢除傳承入學制

2023-07-19 13:42
亞利桑納州提出教育補助券計畫，無論貧富家庭，都可申請就讀私校。圖為亞利桑納蘇必略鎮一所荒廢的公立高中。(美聯社)

全美首例 亞利桑納州公款補助私校學費 每人7200元不排富

2023-07-24 22:24
位於康州的衛斯理揚大學宣布捨棄「傳承」入學審核方式，校友的子女申請入學不再享有「優惠」資格。(美聯社)

衛斯理揚大學「傳承入學」將廢止 不再獨厚校友子女

2023-07-21 02:10
史丹福大學法學院副院長史坦巴克因鼓勵進步派學生抗議保守派法官，已自行離職。(取自史丹福法學院官網)

鼓動學生抗議保守派法官 史丹福法學院副院長下台

2023-07-20 22:27

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛