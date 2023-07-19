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多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

編譯徐榆涵／即時報導
美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職。(美聯社)
美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職。(美聯社)

美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職，此前一個科學家小組審查發現，他參與的研究論文存在「操縱研究數據」的行為。

綜合外媒報導，根據泰西爾—拉維尼19日致全校師生的信中表示，由前聯邦法官和五名科學家領頭的特別委員會進行的審查報告指出，沒有發現泰西爾—拉維尼涉及「科學數據欺瞞或捏造」的證據，但發現他的實驗室成員有「操縱研究數據」的案例。

泰西爾—拉維尼表示，「未能果斷而直接地糾正科學紀錄裡的錯誤」，「特別委員會的審查發現我實驗室內其他人有操縱研究數據的情況，儘管我不知情這些問題，但我想明確表示，我會對此負責。」

泰西爾—拉維尼說，由於預期自己的研究成果會繼續受到討論，可能引發關於「我能否領導本校進入新學年的爭辯」，於是決定辭職。但會繼續擔任該校生物學教授，並繼續從事有關腦部發展與神經退化的研究。

在史丹福校刊《史丹福日報》的一系列文章對泰西爾—拉維尼提出質疑後，史丹福大學董事會於去年12月對泰西爾—拉維尼展開調查。

在特別委員會審查的12篇論文中，泰西爾—拉維尼是其中5篇論文的主要作者，他對此表示，將撤回三篇論文，並更正另外兩篇論文。

泰西爾—拉維尼將於8月31日辭去史丹福大學校長職務，史丹福大學董事會已任命經典學系（Department of Classics）教授薩勒（Richard Saller）自9月1日起擔任代理校長。

泰西爾—拉維尼是一名神經科學家，於2016年從紐約洛克斐勒大學（Rockefeller University）加入史丹福大學並擔任校長一職，一直是大腦和脊髓研究的領頭羊。主要研究重點是阿茲海默症和帕金森氏症等退化性疾病的病因和治療，以及開發脊髓損傷的療法。在洛克斐勒大學任教之前，曾任美國生技公司基因泰克（Genentech Inc.）首席科學長。

史丹福大學 阿茲海默症

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