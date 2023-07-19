多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

美國史丹福大學校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職。(美聯社)

美國史丹福大學 校長泰西爾—拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）19日宣布辭職，此前一個科學家小組審查發現，他參與的研究論文存在「操縱研究數據」的行為。

綜合外媒報導，根據泰西爾—拉維尼19日致全校師生的信中表示，由前聯邦法官和五名科學家領頭的特別委員會進行的審查報告指出，沒有發現泰西爾—拉維尼涉及「科學數據欺瞞或捏造」的證據，但發現他的實驗室成員有「操縱研究數據」的案例。

泰西爾—拉維尼表示，「未能果斷而直接地糾正科學紀錄裡的錯誤」，「特別委員會的審查發現我實驗室內其他人有操縱研究數據的情況，儘管我不知情這些問題，但我想明確表示，我會對此負責。」

泰西爾—拉維尼說，由於預期自己的研究成果會繼續受到討論，可能引發關於「我能否領導本校進入新學年的爭辯」，於是決定辭職。但會繼續擔任該校生物學教授，並繼續從事有關腦部發展與神經退化的研究。

在史丹福校刊《史丹福日報》的一系列文章對泰西爾—拉維尼提出質疑後，史丹福大學董事會於去年12月對泰西爾—拉維尼展開調查。

在特別委員會審查的12篇論文中，泰西爾—拉維尼是其中5篇論文的主要作者，他對此表示，將撤回三篇論文，並更正另外兩篇論文。

泰西爾—拉維尼將於8月31日辭去史丹福大學校長職務，史丹福大學董事會已任命經典學系（Department of Classics）教授薩勒（Richard Saller）自9月1日起擔任代理校長。

泰西爾—拉維尼是一名神經科學家，於2016年從紐約洛克斐勒大學（Rockefeller University）加入史丹福大學並擔任校長一職，一直是大腦和脊髓研究的領頭羊。主要研究重點是阿茲海默症 和帕金森氏症等退化性疾病的病因和治療，以及開發脊髓損傷的療法。在洛克斐勒大學任教之前，曾任美國生技公司基因泰克（Genentech Inc.）首席科學長。