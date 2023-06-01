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泰晤士今年世界大學影響力排名 台灣「這校」贏過台大

編譯陳曉慈／即時報導
英國泰晤士高等教育特刊1日發布2023年「世界大學影響力排名」，國立成功大學奪下總排名全球第24名。(本報系資料照)
英國泰晤士高等教育特刊1日發布2023年「世界大學影響力排名」，國立成功大學奪下總排名全球第24名。(本報系資料照)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）1日發布2023年「世界大學影響力排名」（Impact Rankings），共3所來自台灣的大學進入全球總排行榜前100名，其中成功大學在全球並列排名第24；東海大學則在「可負擔的潔淨能源」項目奪下全球第4。

根據泰晤士高等教育特刊官方網站，「世界大學影響力排名」是全球唯一以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評估依據的大學排名，透過研究、管理、影響範圍及教育等四大領域數項指標作出排名，這次排名總計納入來自112個國家地區的1591所大學院校。

根據總排行榜，台灣表現最佳的是成功大學，與英國紐卡索大學（Newcastle University）並列第24；台灣大學與加拿大薩斯克其萬大學（University of Saskatchewan）並列第67，陽明交通大學則與香港中文大學並列第83。

在去年的世界大學影響力全球總排行榜，表現最佳的台灣大學院校也是成功大學（第33名）以及台灣大學（第37名），但成功大學今年排名上升，台灣大學則下降。

此外，在永續發展第7項目標「可負擔的潔淨能源」中，東海大學排名球第4，是台灣大學院校在個別永續發展目標單項排名取得的最佳成績。

台北醫學大學與東海大學位居全球總排名第101至第200名區間；屏東科技大學、清華大學、雲林科技大學、淡江大學則是在全球總排名第201至第300名區間。台灣總計有47所大學院校獲納入全球總排名。

2023年世界大學影響力全球總排名第1至第5名依序為澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）、英國曼徹斯特大學（University of Manchester）、加拿大女王大學（Queen's University）、馬來西亞理科大學（Universiti Sains Malaysia）、澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）。

教育 澳洲 加拿大

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