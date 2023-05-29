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索諾馬州立大學將迎台人校長 李明東：啟蒙於東海大學

記者劉柏均／台中即時報導
美國加州州立大學日前宣布，將由來自台灣的博士李明東，接任索諾馬州立大學校長。（東海大學提供）
美國加州州立大學日前宣布，將由來自台灣的博士李明東，接任索諾馬州立大學校長。（東海大學提供）

美國加州州立大學日前宣布，將由來自台灣的博士李明東，接任索諾馬州立大學校長。李明東說，他年少時非常喜歡讀書，雖家中貧窮，但家人仍捨命為他買書，這對他影響很大，而東海大學，就是他第一所啟蒙大學。

李明東過去曾於加州州立大學沙加緬度分校中任教，同時兼任各項高階職位，擁有近18年卓越治校經驗，今年在加州大學系統代理校長Jolene Koester推薦下，不懼當地新生入學率大幅下降、1600萬美元財政赤字威脅，在退休4年後，重返大學，接任索諾馬州立大學校長。

李明東在美國接受採訪時表示，他是家中首位獲得大學學位的成員，深知教育對學生、家庭生活的重要性；他年少時喜好念書，雖家中貧窮，但家人仍捨命為他買書，這對他影響很大。

李明東1983年獲東海大學外文系文憑，其妻子楊琬斐也畢業於東海政治系。李明東說，他當年申請了錄取率為10%的東海大學，入學首日，就先參觀圖書館，直至今日仍記得那些書的味道，東海大學是他第一所啟蒙的大學。

東海大學校長張國恩表示，華人擔任美國大學校長是一項非常難得的成就。由於華裔在美國的機會相當有限，更不用說作為少數的台灣人更是極為罕見。

張國恩說，這代表著李校友不僅在學術上備受認可，同時還向外界展現了卓越的校務行政能力。此次，李校友能夠擔任美國索諾馬州立大學的校長，實際上不僅是東海之光，也是台灣之光。

畢業於東海大學的博士李明東表示，東海大學為他第一所啟蒙大學，至今猶記得圖書館的味...
畢業於東海大學的博士李明東表示，東海大學為他第一所啟蒙大學，至今猶記得圖書館的味道。（東海大學提供）

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