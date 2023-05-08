我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

記者張聲肇／即時報導
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

每年有數十萬青年學子聽信社區學院的廣告說，讀社區學院是拿大學文憑最省錢的方法，然而許多大學生的親身經歷卻證明事實並非如此。

美聯社報導，剛從社區學院轉學到加州州立大學的瑞琪‧柯巴(Ricki Korba)上網查看學分紀錄，發現多數已修學分遭拒絕承認，重修要多花一年，以及2萬元學費。

23歲、主修化學和音樂的柯巴說，「感覺就是浪費時間。當初我還以為進入州大之後，就可以開始上些札實的課程、做些有趣的實驗了呢。」

根據全國學生訊息交換中心(National Student Clearinghouse)，2016年將近100萬名進入社區學院的新生，僅七分之一在六年內獲得學士學位。

如期獲得學士學位的最大阻礙，是大學不承認社區學院所修的學分。

社區學院和大學都有責任。社區學院並未善盡輔導學生選課的責任，讓他們修了不必要的學分；四年制大學認定已修學分也漫無標準，有些嚴格，有些鬆散。結果學生要花更多時間和金錢，才能取得大學學位。一半的轉學生受不了這番折騰，選擇退學。

研究機構「爭取大學教育機會」(Campaign for College Opportunity)副總裁萊安(Jessie Ryan)說，「這些制度是為學校和教育人員設計的，不是為學生設計的。」

各地教育單位提出補救的方法，成效不一。有些州規定大學、社區學院合作確認哪些學分可以轉換，有十幾州還採取共同課程編號系統，讓課程可以跨校連貫。

但令人沮喪的問題還是普遍存在。紐約市立大學最近研究發現，將近一半轉學生「白修」了部分社區學院學分，平均損失一學期的時間。研究員羅格(Alexandra Logue)說，社區學院通達大學學位的管道，滿是漏洞，最容易被遺漏的是非裔、西裔和低收入家庭子弟，因為這些人的大學之路最可能從社區學院出發。

教育 低收入 加州

上一則

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

延伸閱讀

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 他跳級就讀康乃爾

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 他跳級就讀康乃爾
錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾
上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰

上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰
「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

熱門新聞

路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。（美聯社）

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

2023-05-06 22:15
密西根州弗林特市公立學校1日起禁止帶背包到學校，希望藉此防範槍枝與武器對校園造成的威脅。(Getty Images)

防範槍擊案 密西根州1公校「禁後背包」

2023-05-04 20:16
紐奧良高三生巴恩斯獲得各所學校提供合計高達900萬美元的獎學金，打破「拿最多獎學金」金氏世界紀錄。圖片擷自推特

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

2023-04-26 09:24
SAT拚高分，數學部分可早做準備。(美聯社)

數學充分準備 SAT拚1500分有譜了

2023-04-28 16:04
教育部3日公佈去年全國八年級學生的美國歷史和公民知識考試結果，成績降至空前最低水平。(美聯社)

疫後成績倒退 8年級歷史、公民水平降至史上最低

2023-05-03 22:53
聖地牙哥Torrey Pines高中華裔生劉心淘獲得國家優秀獎學金。 (受訪者提供)

國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

2023-04-27 02:11

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎