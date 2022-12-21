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將「American」等詞列為「有害語言」 史丹福大學挨轟

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將「American」等詞列為「有害語言」 史丹福大學挨轟

編譯周辰陽／即時報導
史丹福大學。資料照片。(路透)
史丹福大學。資料照片。(路透)

新聞周刊與獨立報20日報導，史丹福大學最近發布了一分旨在避免有害詞彙的語言指南，還在不應使用的詞彙中列出了「American」，不只引來眾多網友的怒火與嘲笑，甚至就連教職人員都出聲抨擊。

根據報導，修改詞彙用法是史丹福大學官方所稱之為「消除有害語言倡議」（Elimination of Harmful Language Initiative, EHLI）的一部分舉措。始於2020年的EHLI是一個多階段的多年計畫，以處理史丹福IT中的有害語言，5月分推出「專為幫助個人識別與應對可能正在使用的潛在有害語言而設計發展」的EHLI網站。

EHLI網站在當時新聞概述了「以無害方式使用潛在有害語言」的例子，如「apple」可能是美洲原住民（Native American）世系人士的貶義詞，但也是電腦供應商。不過，網站沒有出現該詞也指一種水果的事實。

報導指出，令人困惑之處在於「apple」並未出現在引發爭議的指南上，反倒是「American」被列進去了。該指南表示，民眾應該轉而使用「US citizen」，指「這個詞彙往往僅指代來自美國（United States）的人，從而暗示美國是（實際上由42國組成的）美洲最重要國家」。

EHLI網站據報列出許多類別，像是「倖存者」與「受害人」都有建議替代用詞，現在僅限有帳號跟密碼的校內人士才能登入。不過，他們對「American」的詮釋不只讓推特老闆馬斯克在內的網友大做文章，華爾街日報19日也以社論進行抨擊，就連該校教授級都上推特發文駁斥。

根據報導，獨立婦女論壇（Independent Women's Forum）資深研究員霍夫曼（Gabriella Hoffman）發文引述了美國政壇偉人韋伯斯特（Daniel Webster名言，「我生為美國人，願活為美國人，應死為美國人」，最後寫道「接招吧，史丹福！」

史丹福大學 推特 華爾街

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