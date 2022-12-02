今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

受到疫情期間考試場地關閉的影響，美國多所大專院校的申請程序出現重大改變，將不再強制規定申請人須繳交SAT或ACT標準化考試成績，而且可能一直延續下去。(美聯社)

「通用申請」(Common Application，CommonApp)大學申請應用網站統計顯示，今秋提交大學入學提前申請的學生中，不到半數提供標準化考試成績；大學申請顧問指出，這份統計象徵大學入學申請的分水嶺，新冠疫情 的出現讓大學不再強制要求SAT 、ACT 分數的趨勢逐漸成為常態。

國會山莊報(The Hill)報導，三年前，透過「通用申請」應用程式提交11月1日截止的大學入學提前申請的學生當中，高達78%提供標準化考試分數。

疫情後「不強制測驗」成常態

新冠疫情發生後，由於標準化考試考場關閉，全美數以百計大學宣布招收學生時標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。根據統計，2020年透過「通用申請」應用程式提出提前申請的學生中，提供SAT、ACT的人數明顯減少。

不少觀察家原本評估一旦疫情趨緩，各地紛紛解封，大學對於標準化考試分數的要求將恢復到昔日的嚴格標準，但從現實狀況發展看來，預測並未成真。

「通用申請」研究及分析部資深經理馬格爾克(Preston Magouirk)指出，相反的，統計顯示，透過「通用申請」招收學生的大學中，不再強制要求標準化考試成績的學校比例越來越高。

1800多所大學採自願選擇提交政策

大學入學考試監督機構「全國公平公開考試中心」( National Center for Fair and Open Testing，FairTest)指出，今年全美共有1800多所大學對於標準化考試成績採取自願選擇提交政策，其中包括美國最頂尖的公立大學及私立名校。

「通用申請」統計數據顯示，今秋全美只有4%大學要求申請者必須繳交標準化考試成績，包括少數技術大學；相較之下，疫情前的2019年同期，約有55%大學要求申請者繳交標準化考試成績。

雖然某些學校可能恢復要求學生提供成績，但專家並不認為學校真會這麼做；亞特蘭大地區的大學申請顧問艾波魯斯(Jed Applerouth)說：「我覺得要恢復已經變得越來越不容易。」