柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

柏克萊加州大學跟進繼耶魯和哈佛，退出《美國新聞與世界報導》法學院排名系統。（美聯社）

在哈佛和耶魯大學 法學院宣布退出《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）法學院排名系統一天後，柏克萊加州大學 法學院也跟進了，對該刊物造成另一次重擊。

柏克萊加大 法學院院長Erwin Chemerinsky周四傳訊告知學生，雖然評鑑不可避免，也難免有武斷之處，但很不利於研究生追求公共服務職涯和深造進的學校，會獎勵那些推升學費上漲的支出。他寫道：「現在是各法學院向美國新聞與世界報導表明，他們為法律教育設計出了不良激勵制度的時刻。」

此舉反映出許多法學院長對這個頗具影響力的排名系統「積怨已久」，故而有人帶頭便相繼出走。耶魯大學法學院院長Heaher Gerken周三（17日）批評，該排名存在「嚴重缺失」，為其他頂尖大學也能公開砲轟、退出評鑑，打開了大門。

柏克萊加大的法學院在該排名系統裡位居第九，排名居首的耶魯和排第四的哈佛早一天雙雙宣布不再參與美國新聞與世界報導的評鑑。

美國新聞與世界報導周四未針對柏克萊加大做出回應。但該刊物周三表示，定期都會和各法學院院長會晤商討排名，並且「在合適的情況下，將他們的意見整合到評鑑方法裡」。

其他排名在前的法學院現正衡量是否要跟進，或者按兵不動，排名剛好可以往前躍進。