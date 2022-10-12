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世界大學排名出爐 美領先態勢不如過往 中國有超越潛力

編譯季晶晶／即時報導
世界大學排名出爐，美國的領先態勢不如過往，中國則正在崛起。圖為位於北京的清華大學。（取材自清華大學官網）
世界大學排名出爐，美國的領先態勢不如過往，中國則正在崛起。圖為位於北京的清華大學。（取材自清華大學官網）

華爾街日報報導，根據英國刊物泰晤士報高等教育（Times Higher Education）周二公布的2022年世界大學排名（World University Rankings），牛津大學連七年奪冠，值得注意的是，美國在全球研究型大學裡的領先態勢鬆動，而中國正在崛起，有追趕超越的潛力。

這項排名仍以美、英表現最優。前10名裡，美國有七所大學、英國有三所入列。排在牛津大學之後的依序是哈佛大學、劍橋大學、史丹福大學、麻省理工學院、加州理工學院、普林斯頓大學、柏克萊加大、耶魯大學和倫敦帝國理工學院。

但前100名裡，美國的大學是34所，比2018年的43所少。中國擠進前100大的大學則從兩所增加到七所。

該排名的編輯Phil Baty說，「數據明白顯示，美國不能再把數十年來占高等教育和研究領域主導地位視為理所當然，現在引領挑戰的是中國。 如果趨勢保持不變，未來幾年會看到中國超越美國」。

外界普遍認為，中國學術論文的品質落後西方國家，但Scientometrics今春刊出的一篇論文意外發現，中國「高影響力」科學研究的產出已經超越美國。

該論文共同作者、俄亥俄州立大學教授Caroline Wagner表示，出自中國的研究日益進步。中國現在能有高品質研究，而且「大規模進行」。中國的研究集中在材料科學、化學、工程和數學，而美國在臨床醫學、基礎生命科學和物理學方面比較多產。

杜克大學商學院教授Denis Simon說，「中國是冉冉上升的新星，清華大學訓練出來的工程師和麻省理工學院訓練的工程師幾無差別」，他們問題在於頂尖大學不多，前50名之後就有明顯落差，後排板凳不夠深，而美國的前300名大學都還不錯。

排名居前的非英國或美國大學包括：蘇黎世聯邦理工學院（排第11名）、位於北京的清華大學（16）、北京大學（17）、多倫多大學（18）、新加坡國立大學（19）、慕尼黑工業大學（30）和香港大學（31）。

英國 北京 教育

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