美最有錢33所大學 原估2億捐贈稅 去年只繳6800萬元

圖為哈佛大學商學院。(Getty Images)

國稅局 首度公布的數據顯示，2021年全國最富有的33所大學院校總計繳交了6800萬元捐贈稅，遠低於政府最初估計的2億元，也遠低於眾多學校反對此稅時所做的可怕預測。

這是國稅局第一年公布此數據。該稅收2017年由國會制定，當時政界人士批評富裕學校在捐款激增下將提高學費；稅收聯合委員會(Joint Committee on Taxation)估計每年將因此稅產生約2億元。

但隨後國稅局指南允許重大豁免。若學校有至少500名付費學生，其中一半以上在美國，學生人均捐款至少50萬元，則學校淨投資 收入須徵稅1.4%。該稅賦在2018至2019年生效。

富有大學多年來辯稱，對捐贈收入徵收聯邦稅，會限制他們提供經濟援助的能力，也代表危險的政府過度擴張。但國稅局公布的數據似乎顯示，此類稅收的實際影響極小。

國稅局數據沒有指出哪些學校繳納此稅。過去幾年繳納此稅的大多數大學都沒有在其審計財務報表或公開聯邦納稅單上披露具體數字。

根據全國大學院校商業官員協會 (NACUBO) 數據，普林斯頓、耶魯、史丹福、哈佛大學及麻省理工學院，是學生人均捐款金額最高的大學，但他們均拒絕詳細說明其繳稅金額。

威廉 斯學院(Williams College)表示，根據2021財年納稅表，它付了110萬元，前一年付了55萬元；斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)2021年付了200萬元，前一年付了140萬元；萊斯大學(Rice University)分別在2021和2020財年付了250萬元和260萬元。

曾寫過捐贈稅文章的肯塔基大學法學教授伯德-波倫 (Jennifer Bird-Pollan) 說：「它迫使大學思考為什麼擁有捐款及最終目標為何；即使大學不能或不想花費更多捐款，此稅也會促使他們考慮引導新捐款用於立即支出，以使學生受益。」

批評者則表示，它不足以迫使校方改變行為，至少沒有影響學校如何設定學費方面。一些學校表示，此稅損害了他們讓學生受益的能力，吸走了本可用於獎學金或學術項目的資金。

協助學校財務負責人的遊說團體NACUBO負責政策研究副總裁克拉克(Liz Clark)表示，他們反對這項稅收，希望看到它被廢除或重寫，以允許學校在解決學費問題時支付更低費用。