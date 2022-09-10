紐約州准猶太大學設同志社團 最高法院下令暫緩

圖為紐約葉希瓦大學一景，非當事人。(Getty Images)

紐約州 法官日前宣布轄內一所猶太 教正統派大學，必須讓同志團體在校內正式註冊，校方緊急向最高法院申請裁決。最高法院今天裁定暫緩，即校方可拒設同志學生團體。

法新社報導，最高法院今天臨時批准紐約一所猶太教正統派大學，可拒絕正式承認LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）的學生社團。

紐約葉希瓦大學（Yeshiva University）向最高法院提出緊急請求，因為紐約州法官日前宣布，校方必須讓「驕傲聯盟」（Pride Alliance）註冊為學生組織，這將賦予他們進出某些設施或使用特定服務的權限。

葉希瓦大學在聲明中指出：「身為一間宗教信仰濃厚的猶太大學，葉希瓦無法遵守這項命令，因為這麼做將有違校方培養在校生妥拉（Torah）價值觀的虔誠宗教信仰。」

驕傲聯盟則回應，這所大學提供許多與宗教無關的課程，也有非猶太人的學生。

最高法院投票 表決時以6比3批准校方提出的緊急請求，將暫緩紐約州法官的決定，並等待進一步審議；按往例，法院並未對於投票結果加以說明。

路透報導，對於最高法院裁決，葉希瓦大學的委任律師白克斯特（Eric Baxter）在聲明中指出：「我們非常感謝大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）介入本案，保護葉希瓦的宗教自由。」

學生社團辯護律師羅森費德（Katherine Rosenfeld）則表示，他們將等待法院的最終命令，並持續致力在大學校園內為LGBT學生打造安全的空間，「以建立社群並互相支持，避免遭受歧視。」