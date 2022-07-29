爾灣加州大學生飛台灣學中文 逼自己踏出舒適圈

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境（右）、加州大學爾灣分校（UCI）副校長史登（Hal Stern）及透過視訊參與的國立成功大學校長蘇慧貞簽署校對校的教育合作協議。在UCI成立獎學金的總統府國策顧問楊信線上參與。（中央社）

加州大學 爾灣分校（UCI）與台灣成功大學啟動校對校合作計畫，加強雙方華語及英語交流，人文學院院長米勒說，對學生而言，這將是影響一生的經驗。

駐洛杉磯 辦事處長黃敏境今天代表外交部與UCI校方高層及台南成大簽署三方合作協議，在「台灣優華語計畫」下推動UCI與成大之間的校對校合作，為期3學年。

UCI副校長兼學務長史登（Hal Stern）、國際副校長瓊斯（Victoria Jones）、人文學院院長米勒（Tyrus Miller）代表出席。成大校長蘇慧貞透過視訊連線，簽署合作協議。

9名UCI學生獲得教育部 提供的「台灣優華語獎學金」正在成大進行交換計畫，幾名學生代表也一同在台南現場，越洋透過影片與照片分享在台灣學習華語、參觀台南景點、逛夜市、到高中協助英語教學的心得。

中文名字叫蝴蝶的亞曼妮（Amani Suad Butterfly Shahid）分享，寄宿家庭主人對待她就像家人一樣，讓她住得很舒適，入住的第一天就煮牛肉湯給她，帶她去很多台南的熱門景點。她還與他們的女兒一起做功課，互相學習華語跟英語。

社會科學系的藍豔麗（Ashly Yen Na）在影片中說，雖然在台灣的時間不長，但卻是很深入與沉浸式的學習經驗，讓她必須挑戰自己、逼自己踏出舒適圈，在日常生活中能夠自信地講華語，這真的是難忘的體驗。

人文學院院長米勒、國際副校長瓊斯說，談到這項交流計畫對學生的幫助。

米勒說：「這些都是足以改變一生的經驗。特別是語言的學習，為兩邊的學生開啟了非常特別的人生經驗。影響力將會持續一生。這將為學生開啟各種機會，遇見不同的人，把這個經驗帶回各自的國家。我們期待長期下來，學生們可以從這樣的經驗當中獲益。」

瓊斯說：「除了交換計畫與經費補助之外，最重要回饋來自於學生們的快樂，來自於學生們的真心，來自於人們的熱情接待。我認為院長說得對，這項計畫的意義遠大於獎學金本身，不過沒有這筆經費，這一切也不可能成真。」

成大校長蘇慧貞透過視訊接受越洋訪問，談到成大與所在城市台南所具有的優勢。

蘇慧貞說：「台南是台灣400年前第一個藉由進出口貿易而擁抱世界、面向世界的城市，這樣的文化背景下，這座城市的多元性，能夠讓美國過來的同學們從一開始就全面展開的刺激與理解。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境指出，台灣跟美國享有長久的友誼、共同的價值觀，那就是自由、民主、多元、開放，無論是UCI的學生到台灣，或是成大的學生到美國，這樣的背景下進行教育文化交流可說是「門當戶對」，對彼此的文化都能有更進一步的瞭解。

旅美企業家、總統府國策顧問楊信在UCI成立獎學金，支持台美教育合作，他今天也以視訊會議的方式出席這場活動。

楊信受訪表示，亞裔人口在美國急速增加，但台灣留學生卻逐年減少，UCI是他捐助成立獎學金的5所美國知名大學之一，用意是鼓勵更多台灣年輕人到美國讀書。