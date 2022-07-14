招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

「傳承生偏好」在美國各大名校有百年傳統，例如耶魯大學仍採行。圖為耶魯大學校園。(Getty Images)

「傳承生偏好」(legacy preferences)在美國各大名校有百年傳統，許多精英大學認為，錄取傳承生可以鞏固家庭連結並強化代際忠誠度；近年來只有少數精英大學取消這種作法。但「傳承生偏好」制度正處於歷史轉轉捩點，可能很快就會面臨歷來最大考驗。

最高法院預計秋天聽取有關哈佛大學和北卡羅來納大學招生 政策考量種族背景的辯論。若最高法院像許多專家預期的那樣，做出終止或撤銷「平權措施」」(Affirmative Action)的裁決，可能會促使知名大學重新考慮「傳承生偏好」。

耶魯大學 法學院憲法教授德瑞弗(Justin Driver)表示，「如果最高法院禁止『平權措施』，『傳承生偏好』也不會長久。」支持招生考慮種族的德瑞弗認為，傳承生偏好「有點像是支持(全球首富)馬斯克(Elon Musk)買中獎彩券」。

據「世紀基金會」(Century Foundation)分析，加州大學系統、喬治亞大學和德州A&M大學在訴訟和投票倡議的壓力下，停止採用平權措施時，都結束了傳承生偏好。

向最高法院提出哈佛和北卡大學案並控告耶魯大學的保守派團體 「學生公平錄取組織」(Student For Fair Admission)認為，消除傳承生偏好，可以在不使用平權措施情況下，協助實現學生的種族多樣性。公開反對平權措施的大法官湯馬斯(Clarence Thomas)則表示，他相信傳承生偏好和其他因素，也對招生過程有害。

大學招收傳承生可溯至1920年代，當時精英大學(傳統上是富有新教徒的領地)開始擔心，入學名額會被猶太人和天主教徒占據。

招生制度採用傳承生偏好的學校確切數量不明，但新聞媒體報「高等教育內幕」(Inside Higher Ed)2018年調查發現，包括大多數知名私校在內的42%私立學校和6%公立學校，採用此策略。近年來，只有少數精英大學放棄此偏好。

耶魯大學自稱其2025屆新生來自48州、68國和1221所高中；全年級學生51%為有色人種。但即使耶魯大學積極促進一年級新生多樣性，該校仍堅持「傳承生偏好」；這種作法主要有利於白人、富人和父母兄姐人脈廣泛的學生；即將入學的新生中，耶魯大學畢業生後代占14%。

許多大學官員主張，傳統生偏好只是招生選拔過程的一小部分。但此舉其實有助大學管理入學率並預測學費收入；校友子女更可能在被校方錄取後決定入學；此外，捐款也是一個考量。

最近提出法案要求禁止紐約州 採取傳承生偏好的州參議員古納德斯(Andrew Gounardes)指出，「許多精英和特許學校認為，他們必須使用傳承生偏好作為校友籌款機制。」他的法案遭紐約州私校組織「獨立學院和大學委員會」反對；該組織成員包括哥倫比亞大學、康乃爾大學和柯蓋德大學(Colgate University)等名校。