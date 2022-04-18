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過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

編譯季晶晶／綜合報導
Intelligent.com調查發現，美國大學畢業生超過一半學非所用。（美聯社）
Intelligent.com調查發現，美國大學畢業生超過一半學非所用。（美聯社）

大學學雜費愈來愈貴，然而根據美國高等教育訊息網站Intelligent.com的一項新調查， 25歲以上的大學畢業生超過一半「學非所用」，他們的工作並非當初的研究領域。這讓人猶豫是否還值得花大錢修習學位。

Intelligent.com的調查還發現，25%的受訪者年收入低於3萬美元，大約七分之一的受訪者年收入不到1萬5000美元。美國聯邦貧困線是個人年收入1萬4097美元以下。

主修不同，差距很明顯：近40%的商學、工程、生物醫學和電腦科學的畢業生，年收入超過9萬美元，而有超過40%的社會科學、傳播、教育和藝術專業的畢業生，年收入低於4萬5000美元。

這項調查在3月下旬完成，共訪調了1000名25歲以上擁有四年制大學或碩士學位的美國人。

疫情開始以來，受遠距教學以及國際學生入境美國有困難等因素影響，大學入學率一直往下掉。通膨飆升可能加劇下滑趨勢，因為許多家庭發現，為孩子存教育費愈來愈難。

與此同時，高等教育的成本每年都在漲。根據美國的大學理事會（College Board），2021-22學年，四年制私立大學全職學生的平均學雜費上漲2.1%到3萬8070美元；公立學校外州學生未經通膨調整前的平均學雜費，則上漲1.5%到2萬7560美元 。

高等教育成本節節上漲，普通勞工的工資卻沒跟上。有更多借款人，尤其是千禧世代和Z世代，比前幾代背負了更多的債務。根據Education Data Initiative的數據，2020到2021年間，學貸債務平均增加4.5%，公立學校畢業生為了取得學士學位，平均借款3萬0030美元。

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