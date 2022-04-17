我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

記者胡玉立／綜合報導
喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(截圖自ABC新聞)
喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(截圖自ABC新聞)

佛羅里達州巴拿馬城(Panama City)18歲高中生喬納森．沃克(Jonathan Walker)正在為一椿一般人難以想像的事情傷腦筋：他已被哈佛、史丹福和麻省理工學院等27所大學錄取，獎學金總額高達400萬元。現在，沃克得做出重大決定，秋天到底去哪一家上學？

這位佛州青少年接受美國廣播公司(ABC)採訪時表示，他在每所學校都找到了自己喜歡的東西，並且只申請可以讓他「快樂」的學校。

「我名單上的每一所學校，我都能看到自己在校園裡；我沒有申請任何我認為我會不快樂的地方，我就只是列了一個名單並開始申請。」沃克說：「看到這些學校對我感興趣，錄取我、希望我入學，真是個驚喜，令人興奮。」

面對27份錄取通知書，沃克說，「我已經能夠稍微縮小範圍，希望在接下來幾周內，做出非常自信的決定。」

他透露，「我對工程和創業最感興趣，希望以非營利路線走下去，創造設備來助人。但因為我有很多不同的興趣，我也在探索創建自己專業的可能性。」

沃克說，他對工程學的興趣，最初是由他父母的一份化學套裝禮物所引發；「幾年前，我父母給了我帶一套化學裝置，我找到了將好奇心轉化為科學的方法，並很快發展為工程學。從此，我真正了解到，我可以使用工程來助人；我對創造可以幫助弱勢社區和為人們解決困難問題的設備，超級感興趣。」

沃克並表示，他正與一位合作夥伴合作開發一種手腕裝置設備，可讓盲人和聾人更能與人交流。之前，他另曾創建一個提醒使用處方藥的設備。

沃克說，他還被選為「返校日之王」(homecoming king)，並活躍於科學俱樂部、國際學士學位(IB)課程和橄欖球校隊。

「我受到上帝祝福，擁有很多能力，我只想好好分利用自己的能力，正向影響和激勵他人，」沃克說：「我很感謝自己的處境。」

佛州 佛羅里達州

上一則

申請名校訣竅 專家：掌握5個方向

延伸閱讀

Google全美投資95億元 35億在加州

Google全美投資95億元 35億在加州
Google 2022年投資計畫 全美95億 加州35億 聖荷西2億

Google 2022年投資計畫 全美95億 加州35億 聖荷西2億
紐約客談╱解決高犯罪率 先擱置本位主義

紐約客談╱解決高犯罪率 先擱置本位主義
70加拿大體操國手 控教練團長期施虐、性侵

70加拿大體操國手 控教練團長期施虐、性侵

熱門新聞

全球各國養兒育女以南韓最貴，中國次之，其中有很大一部分是教育費用，以及幼兒托育費用。(路透)

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

2022-04-10 22:25
喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(截圖自ABC新聞)

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

2022-04-17 21:52
拜登政府將為數百萬名拖欠聯邦學貸導致違約的民眾解套，根據教育部先前公布數據估計，大約有800萬人得以受惠。圖為民眾4日聚集在教育部外示威，要求取消學貸。(Getty Images)

聯邦准積欠學貸可暫時免還、取消違約 800萬人受惠

2022-04-10 21:33
張嘉華日前獲得八所常春藤大學中的六所錄取。(張志宏提供)

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

2022-04-05 21:12
麻省理工學院(MIT)本周成為首批恢復要求入學新生提供SAT或ACT成績的超級精英學校之一。(美聯社)

與領先大學背道而馳？麻省理工恢復要求SAT或ACT成績

2022-03-29 20:29
常春藤盟校賓夕法尼亞大學。(美聯社)

標榜低錄取率恐嚇跑學生 賓大等3常春藤大學不再公布

2022-04-02 23:18

超人氣

更多 >
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光
日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語