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標榜低錄取率恐嚇跑學生 3常春藤大學不再公布

標榜低錄取率恐嚇跑學生 賓大等3常春藤大學不再公布

編譯郭宣含／綜合2日電
常春藤盟校賓夕法尼亞大學。(美聯社)
常春藤盟校賓夕法尼亞大學。(美聯社)

華爾街日報報導，八所長春藤盟校3月31日傍晚通知學生申請入學結果，但今年僅有五所學校公開錄取率。招生人員表示，公開錄取率強調錄取人數之低，不僅會讓學生與家長感到驚慌，還可能嚇跑部分有意申請的學生，整體來說弊大於利。

賓州大學僅提供約略的申請人數，並預估第一年班級人數；由於並非每名申請者都會註冊就學，因此不容易算出錄取率。普林斯頓和康乃爾大學也不再公告詳細的錄取數字，僅通知申請結果。

過去幾年申請名校人數持續攀升，多校在新冠疫情期間更改錄取政策，使申請人數截截攀升；去年部分大學的申請率甚至因此降至個位數字，例如哈佛大學2022年秋季班申請人數6萬1220人，錄取錄僅3.2%，低於去年3.4%。

常春藤盟校哈佛大學的圖書館。(美聯社)
常春藤盟校哈佛大學的圖書館。(美聯社)

部分招生人員認為，太過強調低錄取率，只會讓高中生跟其家長更慌張，讓他們覺得幾乎不可能進入好大學。

普林斯頓大學在招生網站解釋這些變動，「我們知道這項資訊使申請學生與其家人更感焦慮，而且很遺憾，可能讓部分有機會入學的學生不敢提出申請。」

除了哈佛大學之外，耶魯和布朗大學31日也公布今年創新低的錄取率，分別是4.5%和5%；哥倫比亞大學和達特茅斯學院則跟去年差不多，分別是3.7%和6.2%。

高中生常用的申請系統「通用申請」(Common App)截至3月中收到664萬份申請，比2019-2020年度增加21%；申請人數118萬人，年增14%；精選學校(Highly selective schools)錄取的人數未及申請人的半數，這類學校收到的申請增幅最大。

在疫情期間，許多學校允許學生自行選擇是否繳交成績單，這是造成申請大增的原因之一。

此外，還有另一項長期趨勢影響，許多高中生看到前幾年的名校錄取數字，因怕落榜所以申請更多學校，使得申請池子一直擴大，錄取率也直直墜，然後再次循環。

史丹福大學2018年便不再公布錄取數字，其他學校則姍姍跟進。

常春藤盟校布朗大學。(美聯社)
常春藤盟校布朗大學。(美聯社)

賓州大學招生主任惠特尼·蘇勒(Whitney Soule)表示，這項改變並非降低招生流程的透明度；學校還是會在招生數據報告「通用資料即」(CDS)和教育部報告中公開錄取數字，只是會有一些時間差。

招生 疫情 哈佛大學

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