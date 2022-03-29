與領先大學背道而馳？麻省理工恢復要求SAT或ACT成績

麻省理工學院(MIT)本周成為首批恢復要求入學新生提供SAT或ACT成績的超級精英學校之一。(美聯社)

麻省理工學院(MIT )本周成為首批恢復要求入學新生提供SAT 或ACT 成績的超級菁英學校之一。該校28日表示，在同時考慮學生背景和學術準備等有關資訊時，此分數可讓校方更加洞察學生潛力。

MIT的這個決定與許多領先大學採行的方向背道而馳，是否會減緩近年高等教育將此考試視為可選項目的勢頭，有待觀察；但該校被譽為科學、技術、工程和數學領域學生的首選學府，此決定肯定會受到廣泛關注。新決定不會影響MIT錄取明年秋季入學的1337名學生，但會影響計畫在2023年秋季申請進入麻省理工學院的高中生。

MIT位於麻州劍橋市的知名鄰居哈佛大學已於12月宣布，未來四年SAT或ACT考試將可選可不選。新冠疫情開始時，考試大都中斷，SAT或ACT招生任務曾一度暫停。

MIT招生主任施米爾(Stu Schmill)表示，審查入學考試成績顯著提高學校評估潛在學生學術潛力的能力，因為每年校方需處理數萬份入學申請。

於此同時，很多重視數學技能的大學堅持採取不同作法。 「我們不需要考試成績，」同樣位於麻州的伍斯特理工學院(WPI)招生管理副總裁帕倫博(Andrew Palumbo)說。去年，WPI轉向禁止任何考慮SAT或ACT的政策。以前該校視此測試為可選的。

帕倫博說，數據顯示，提交分數的學生與未提交分數的學生表現「沒有統計學上的顯著差異」；他還懷疑，對促進創造力和解決問題的大學來說，定時入學考試的價值何在。

麻省理工學院已錄取兩屆未要求SAT或ACT考試成績的班級。

麻省理工學院的新決定並不孤單，喬治城大學要求申請人提交SAT或ACT成績；一些公立大學如喬治亞理工學院(Georgia Tech)、喬治亞大學和佛羅里達大學也是如此。