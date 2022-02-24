谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌預計今秋進入美國史丹福大學就讀。（路透資料照片）

在北京冬奧奪2金1銀的中美混血女將谷愛凌 ，被指將返美就讀史丹福大學 ，遭微博網友批評「賺夠就回美國」。她在微博撰文，再表示盼以滑雪打破界限，文末強調人還在北京。谷愛凌引發的「國籍問題」風波，未因冬奧落幕止息，有美國網友批她成中共宣傳工具，並發起連署促史丹福大學取消她的入學申請。

綜合媒體報導，谷愛凌多次表示將回美國上大學，一邊讀書、滑雪，還渴望繼續模特兒工作，更稱她未有明確表示將來會否再代表中國隊。微博隨即有網友批評她賺夠了代言費及人氣就返美，「谷愛凌說不確定以後是否會參加滑雪比賽」，更一度成為關鍵詞首位。

谷愛凌國籍一直受關注，她在冬奧前曾自稱「在中國是中國人，在美國是美國人」。18歲的她在微博撰文總結冬奧，表示一直希望成為自由式滑雪運動的大使，並通過打破界限和紀錄搭建橋樑，又寫道「很自豪地說我度過了人生最美好的兩周」。她並列出在冬奧的多項紀錄，文尾再寫道「感謝說想我的朋友們，我在北京啊。」

對於谷愛凌引發的國籍爭議，主張抗中的美國網友不打算放過，許多人重砲抨擊谷為討好中國，刻意忽視中國侵犯人權的行為，一位名為「CICI W.」的美國網友在20日冬奧閉幕當天便以「督促史丹福大學撤銷谷愛凌2022年秋季入學」，在聯署網站上發起請願活動，並獲不少人參與聯署。

這名發起聯署者表示，希望史丹福大學能重新審查谷愛凌的錄取資格並將之撤銷，最後還狠酸「考慮到谷小姐與中共的優良關係，她如果能留在中國一流大學接受良好的教育，一定能擁有許多其他人沒有的特權。」