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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

編譯洪毅／綜合1日電
全美新冠疫情再度惡化，已有數十間大學宣布開學首周學生不進教室，改為線上教學。圖為康乃爾大學學生離開校園。（美聯社）
全美新冠疫情再度惡化，已有數十間大學宣布開學首周學生不進教室，改為線上教學。圖為康乃爾大學學生離開校園。（美聯社）

新年伊始，新學期即將開學；不過在新冠Omicron變種病毒席捲下，疫情再度惡化，全國已有數十所大學宣布首周不進教室，改為線上教學，反映出校方對疫情的憂心，但也引發學生的抱怨。

遍布26州、至少70所大學在開學首周不會完全重啟校園，包括哥倫比亞大學、喬治華盛頓大學、哈佛大學、萊斯大學、加州大學、芝加哥大學、耶魯大學等名校；還有更多學校正在考慮轉為線上教學，或提供線上教學作為選擇方案。

例如哈佛大學決定開學前三周的課程改為線上教學，「視情況」才會在本月下旬重啟校園；河濱加州大學雖已開放校園，但學生仍須上兩周的線上教學，並自主隔離五天。

此政策凸顯出疫情升溫的程度，以喬治華盛頓大學為例，去年整個秋季平均每天只會出現零星疫情；但在近期大學美式足球賽舉辦期間，喬治華盛頓大學每天有逾80例新確診，儘管幾乎所有學生都已接種疫苗。

固然幾乎所有的染疫學生都是輕症或無症狀，但學校仍不敢大意；壓力更沉重的是佛州大學，因為該州法規禁止學校施行疫苗接種令，讓教職員工會擔心學校成為「超級群聚傳播地」，並指年長教職員面臨的風險尤其大。

但線上教學也讓學生不滿；喬治華盛頓大學學生梅納德(Jake Maynard)表示，他已上了一年的線上課程，現在他希望線上教學首周後，能至少對已接種補強針者重啟校園。

梅納德表示，線上教學的效果不彰，不是「每年繳給學校超過5萬學費後」該期待的事情；此外，已是大三生的他，卻有一半的時間在線上教學度過，「失去了太多學校之所以被稱為學校的種種事物」。

一些學校仍試著採行其他方法讓校園維持正常，例如雪城大學直接將新學期開學日延後一周；東北大學則祭出補強針接種令，並將重點從「防疫」轉向「防重症」，校長韓德森(Ken Henderson)還說，要「有效控制病毒，而非為病毒所控制」。

疫情 加州大學 哈佛大學

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