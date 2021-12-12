康乃爾大學與台教育部合作 設百大博士生獎學金

康乃爾大學與中華民國教育部簽署「台灣-康乃爾大學獎學金」合作備忘錄。(駐紐約經文處教育組提供)

台灣教育部 近日與美國長春藤名校康乃爾大學簽署合作備忘錄，設置百大博士生獎學金，鼓勵台灣優秀學子赴該校攻讀博士學位。康乃爾為全美第九所設有百大獎學金的大學。

依「台灣－康乃爾大學獎學金」合作備忘錄，雙方同意自2022年起執行這項為期五年的獎學金計畫，每年共同選送五名台灣優秀學生前往康乃爾大學（Cornell University）攻讀博士學位，獎助期限以三至四年為原則，雙方將均攤受獎生學費與生活費。

簽約典禮美東時間8日以視訊方式舉行，由康乃爾大學負責國際事務的副校長沃爾福（Wendy Wolford）與中華民國 教育部國際及兩岸教育司長李彥儀共同簽署，駐紐約辦事處長李光章與教育組人員出席。

李彥儀致詞時說，全球有16所知名大學與教育部合作設置百大博士生獎學金，教育部非常重視與康乃爾大學合作，相信這項計畫有助於台灣學子拓展國際視野，並加深台灣與美國的學術合作能量。

李光章表示，康乃爾大學是世界知名高等學府，樂見更多台灣優秀學子赴該校深造，期許康乃爾大學與台灣透過這項獎學金計畫持續深化合作關係。

位於紐約州綺色佳（Ithaca）的康乃爾大學與台灣淵源深厚，故總統李登輝與現任總統蔡英文都是校友。

目前約120名台灣學生在康乃爾大學就讀，校方高層非常重視與台灣的深厚情誼。駐紐約辦事處教育組積極聯繫，促成康乃爾大學和中華民國教育部共同設置百大獎學金。

康乃爾大學為常春藤盟校（Ivy League）成員，2021年在泰晤士高等教育世界大學排名第19，QS世界大學排名第18，經濟、農業、獸醫和教育等學院都在相關領域名列前茅。截至2020年，康乃爾大學校友與教授共61人獲得諾貝爾獎 。