美大學留學生人數回升 去年下滑20% 今秋增長4%

2021年赴美國留學的國際學生人數較2020年增長4%，但仍低於疫情前水平。 圖為普林斯頓大學。(普大臉書)

美國 國際教育學會（IIE）15日發布的初步調查結果顯示，2021年赴美國留學的國際學生人數較2020年增長4%，但仍低於疫情 前水平。

該機構對美國800餘所大學2021至2022學年初步調查結果顯示，在2020年留學生人數下滑15%後，2021年秋季學期赴美留學生人數增長4%。其中，70%的美國大學國際學生人數增加，20%減少，10%與去年持平。該學年全美範圍完整統計數據將於2022年發布。

值得一提的是，該留學生統計人數為來到美國大學校園以及在國外接受線上授課的國際學生人數總和。數據還顯示，受疫情導致的簽證限制影響，美國2020年新入學留學生人數大幅下降46%，2021年隨著情況好轉，新入學留學生人數增長68%。美聯社分析認為，今年留學生人數回升的部分原因是一些新生去年因疫情而推遲入學計畫。

受疫情影響，眾多美國大學去年開始採取遠程教學，今年大部分高校恢複線下授課，但仍為海外學生保留線上課程。多所學校認為，開設線上授課在一定程度上減少了國際學生的流失。

據該調查顯示，今年有65%的國際學生選擇來到美國大學校園學習，仍有相當比率國際學生選擇接受線上授課。

美國國際教育學會和美國國務院當天聯合發布的2020至2021學年國際學生完整報告顯示，2020年秋季學年，赴美留學生人數下降15%至91.4萬人，創下自1948年統計相關數據以來的最大降幅。其中，中國留學生 人數約為31.7萬人，位居首位，較上一年下降14.8%；印度留學生人數為16.7萬人，位列第二，較上一年下降13.2%。

美國代理助理國務卿馬修·盧森霍普（Matthew Lussenhop）當天表示，國際學生對於思想交流、創新、經濟繁榮、國家間和平至關重要，美國會堅定支持教育領域的國際交流。他還表示，今年赴美留學人數上昇表明國際學生「依然看重美國高等教育」，他期待疫情後國際學生人數大幅增加。