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美國名校招生醜聞 南加大前體育主管認收賄

中央社波士頓4日綜合外電報導
海諾（Donna Heinel，後）原定本月稍晚在波士頓面對聯邦陪審團，參加因美國大學招生醜聞而引起的第2次審判。檢察官今天表示，她將對「誠信服務電匯詐欺」（honest services wire fraud）罪名認罪。Getty Images
海諾（Donna Heinel，後）原定本月稍晚在波士頓面對聯邦陪審團，參加因美國大學招生醜聞而引起的第2次審判。檢察官今天表示，她將對「誠信服務電匯詐欺」（honest services wire fraud）罪名認罪。Getty Images

美國加州大學（USC）一名前資深體育副主任預計將於今天認罪，承認參與一項龐大的詐欺和賄賂計畫，好讓富裕家庭的小孩能以不實的體育校隊招募拿到頂尖大學入門票。

路透社報導，海諾（Donna Heinel）原定本月稍晚在波士頓面對聯邦陪審團，參加因美國大學招生醜聞而引起的第2次審判。檢察官今天表示，她將對「誠信服務電匯詐欺」（honest services wire fraud）罪名認罪。

檢方指控海諾收受策劃該計畫的南加大招生顧問辛格（William Singer）賄賂，讓其客戶的孩子以校隊隊員名額進入南加大作為交換。

曾任賭場主管的艾智勤（Gamal Aziz）與私募股權公司創辦人威爾森（John Wilson）這兩名父親，在第一次審判中，因試圖花錢為子女買南加大的頭銜而遭定罪後，海諾達成認罪協商。

根據她的認罪協商，海諾同意不對任何少於46個月的監禁判決提出上訴，並繳交16萬美元罰款。一名聯邦法官安排在明天舉行認罪聽證會。

海諾是在稱之為「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）的調查中，被指控的57人之一。這項調查誘捕了企業高層和名人，同時暴露了美國高等教育的不平等現象。

辛格在2019年認罪，承認協助在大學入學考試中作弊，並將父母的款項轉匯給收賄的教練與大學體育主管，以確保這些他們的孩子能被錄取為假的運動員。

迄今已有48人同意認罪，其中包括影集「歡樂滿屋」（Full House）女星蘿瑞羅夫林（Lori Loughlin）和「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費麗西蒂‧霍夫曼（Felicity Huffman）。

檢察官表示，從2014年到2018年，辛格的客戶向海諾指定並從中受益的南加州大學帳戶，支付超過130萬美元。

檢察官表示，自2017年以來，海諾還透過與辛格的一項虛假諮詢協議，每月獲得20萬美元報酬，她則以幫助20多名學生入學作為交換。

南加大 加州大學 美國

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