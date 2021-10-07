北京、清華大學多難考？中國學霸揭「16小時」魔鬼作息

泰晤士高等教育公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學（見圖）和北京大學並列排名第16位。（取材自澎湃新聞）

中國「頂大」北京 大學、清華大學究竟多難考？一名交換到中國清華大學的女學生曾拍了一支影片，訪問校園內來自各省的高考 學霸，近日被轉載至Dcard，如同戰爭般的「高考」生活也掀起網友們熱烈討論。

「清華學霸當年是如何考上清華大學？」這支2018年拍攝的影片，訪問了清華大學各系的學生，針對「覺得考上清華大學難嗎？」的疑問，大家感受大不同。

來源：Anthea Wei

有人認同表示「在大多數學生眼裡，確實是很難的一件事情」，也有學霸認為「不算太難」，不過一名來自湖北省、就讀新聞傳播系的大一女學生則指出，由於清華要求的分數特別高，在每個地區招的人數又特別少，等同於學校只收最頂尖的幾位學生，坦言「很難」。

對於高中時期如何準備高考？影片中多數學生會依照學校老師的安排，完成了基本的課堂作業後，也會自發性地找尋課外的習題加強練習；另外，一些地方高中更從早上6時半至晚上10時半，安排「連續16個小時」課程，有如魔鬼訓練，也等同於掌握了學生晚上就寢及起床的時間。

網友分享中國第一高中「人大附中」的作息表，讓他驚嘆是「考試機器學校」。（翻攝自Dcard）

面對嚴峻的高考挑戰，學生們除了認為「大量練習（習題）」很重要外，另一方面，好的「心態」也相當重要，不將考試結果不甚理想的挫敗感放在心上、看淡得失心，找到人生中明確的目標、慢慢前進，戰勝高考「一試定終生」的心魔，才能順利取得好成績。

對此，一位曾就讀北京大學的網友就分享「高考對大省而言更難，如河南省一年30幾萬名考生，我一個同學跟我說她省排30多名，北京大學已經沒什麼好專業可挑」；另也有網友表示「如果說考上醫學系是台灣 全國考生的前1%，考上清華、北大對北京人來說就跟台灣考醫學系是一樣的，甚至更難」。