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WSJ和泰晤士高等教育排行 美最佳大學 哈佛蟬聯第一

編譯柯立偉／綜合22日電
華爾街日報與泰晤士高等教育報公布的「2022年全美最佳大學排名」中，哈佛大學蟬聯第一。圖為該校為在麻州劍橋市的校園一景。(Getty Images)
華爾街日報與泰晤士高等教育報公布的「2022年全美最佳大學排名」中，哈佛大學蟬聯第一。圖為該校為在麻州劍橋市的校園一景。(Getty Images)

華爾街日報與泰晤士高等教育報公布「2022年全美最佳大學排名」，哈佛大學(Harvard)、史丹福大學(Stanford)與麻省理工學院(MIT)分踞前三名，排名與去年一致；而去年排名前十名的大學中，有九校再次上榜。

華爾街日報報導，去年與今年的排名穩定度高，主要是因為傳統名校面對外在環境重大變遷時，仍有餘裕能專心致力於教學研究；一般資源相對較缺乏的普通大學面對新冠疫情帶來的行政成本增加、收入減少，難免反映在教學品質的不穩定上。

根據排名資料，給各大學評分的標準包含學生成績與畢業表現、學術資源、學生對學校事務的參與率，以及學習環境多樣性。

在學生成績與畢業表現中，以畢業十年後的平均薪資與就學貸款負債比例為評分標準，由綜合排名第四及第八的耶魯大學(Yale)及普林斯頓大學(Princeton)並列第一，而哈佛、史丹福、麻省理工及杜克大學(Duke)並列第三；其中普林斯頓畢業生的負債率更是倒數第三，表現亮眼。

值得注意的是學習環境多樣性的排名，拔得頭籌的是綜合排名在500至600名間、位於加州的拉賽拉大學(La Sierra)，該校大學部學生種族組成中，西語裔學生占48%、亞裔17%、白人12%、非裔7%。

然而，排名全美前十的學校中，沒有一所大學擠進學習環境多樣性排名前十，表現最優秀的史丹福大學只排47名，哈佛大學則排134名；綜合排名第七名的加州理工學院(California Institute of Technology)在這一指標的排名更為214名，在前十大學校中敬陪末座。

全美大學聯盟(AACU)執行長琳恩．帕斯奎拉(Lynn Pasquerella)指出，各大學學生多樣性的下降與新冠肺炎肆虐有關，特別是對18至25歲的非裔及拉丁裔學生而言，因為經濟困難使學業難以為繼。

加州 史丹福大學 華爾街

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