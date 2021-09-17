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柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

編譯組／灣區16日電
「富比世」評選「2021年美國最佳大學」，柏克萊加大排名第一，這也是首次由公立學校排名全美最佳大學榜首。(美聯社)
「富比世」評選「2021年美國最佳大學」，柏克萊加大排名第一，這也是首次由公立學校排名全美最佳大學榜首。(美聯社)

富比世」(Forbes)雜誌評選出「2021年美國最佳大學」，柏克萊加大位居榜首，這也是首次由公立學校排名全美第一、在美國大學評選拔得頭籌。公立大學可以最可負擔的實惠學費、為最廣泛學生族群提供最優良的教育，這是富比世評選2021年最佳大學所傳達的訊息。

柏克萊加大排名全美第一，也是第一次公立大學在全美頂尖大學名列第一。2009年西點軍校曾排名全美第一大學，但軍事院校的性質與一般公立大學稍有不同。今年全美排名前25名大學中，有6所是公立大學，包括3所加州大學、密西根大學與佛羅里達大學。

哈佛大學長期以來都在富比士全美大學排名與其他大學排行榜位居第一，但今年排名降至第7。

公立大學排名領先知名私立大學的情況，是如何發生？富比世大學在新冠疫情發生的這一年中，對全美各大學做重新評估，的確見到疫情的影響，必須更新衡量美國優良大學的方式，將大學排名重新排列組合。

過去只詢問大學就讀的投資報酬率，並不足夠。評估校方教育出何種學生，以及是否也能接觸到那些負擔不起高價學費的學生，也相當重要。哈佛大學雖承諾協助低收入家庭申請學生支付全額費用，但學校是否可接納足夠多的弱勢學生，使得承諾更具意義？

柏克萊加大在支持弱勢學生方面，做得比哈佛更好。在柏克萊，有27%大學部學生獲得聯邦佩爾獎學金(Pell Grants)，其目標是協助低中收入學生支付大學費用。在哈佛，獲得佩爾獎學金的大學部學生僅佔12%。美國五所軍事學院、包括西點軍校在內，全部都是免學費，並未提供佩爾獎學金，但學生畢業後需在軍中服役5-8年。

富比世與高等教育顧問、聯邦政府大學計分卡設計者伊茲柯維斯(Michael Itzkowitz)合作，重新評估大學優劣。計算學生支付大學費用的所需平均年數，也特別考慮低收入與佩爾獎學金領取學生。根據聯邦數據，全美1600萬大學部學生有近80%就讀公立學校，菁英私校在今年大學排名仍表現出色，耶魯大學、普林斯頓大學與史丹福大學分別排名第2、3、4名。

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