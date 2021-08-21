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讀法學院 薪資6位數？「校方灌輸魔幻思想 維持燈火」

編譯湯淑君／綜合外電
美國法學院多年來學費不斷調高，畢業生通常背負著美金六位數的學貸，但日後卻未必能找到高薪律師職務。（美聯社）
美國法學院多年來學費不斷調高，畢業生通常背負著美金六位數的學貸，但日後卻未必能找到高薪律師職務。（美聯社）

攻讀法學院曾被視為邁向「人生勝利組」之路，但多年來學費不斷調高，已使這條路變成債台高築的捷徑。

華爾街日報（WSJ）報導，近幾年踏出邁阿密法學院校門的畢業生，若有向聯邦政府申請學生貸款，以中位數而言借了16.3萬美元；兩年後，半數的人只賺5.9萬美元或更少。WSJ分析聯邦數據後發現，該校畢業生債務與收入的差距，在美國新聞與世界報導評比的前百大法學院中最大。

其他法學院畢業生在離校前，通常也背負著美金六位數的學貸，日後卻未能找到高薪律師職務，這是分析2015和2016年畢業生所得數據後得到的結果。

一些畢業生透露，邁阿密法學院學生尋求財務援助時，校方通常提供的解決辦法是：借更多錢。

2016年從邁阿密法學院畢業的柏格里斯說：「我那時沒有工作經驗，也缺乏人生歷練，就簽字借了這筆25萬美元貸款。」他後來展開職涯第一份工作，當公設辯護人，大約賺4.5萬美元，「我以為出社會後賺的錢會遠多於此數」。

該校法學教授艾爾法耶里指出，法學院灌輸學生這種樂觀想法，讓他們以為六位數薪水觸手可及，怎知實際上那些高薪工作大致只保留給哈佛、史丹福這些排名頂尖法學院的畢業生。他說：「法學院鼓勵種魔幻思想，為的是維持燈火不滅。」

美國官方數據顯示，非菁英學府的法律學位已貶值，薪資收入跟不上過去20年來物價漲幅。學費則扶搖直上，在私人法學院唸法律博士（JD）三年學程，加上生活開銷，如今費用可能超過25萬美元。

另一方面，根據全國法律就業安置協會（NALP）的資料，2019年完成學業的法學院畢業生，次年收入取中位數為7.25萬美元，與十年前水準差不多。

近年來，私校畢業生動輒背負逾10萬美元學貸，從事影劇等領域的收入前景卻有限。

工作 美國 貸款

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