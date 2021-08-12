大學生若持偽造疫苗卡蒙蔽校方 恐構成聯邦犯罪

法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙蔽學校，恐將構成聯邦犯罪。(美聯社)

開學在即，加上變種病毒肆虐導致美國 疫情惡化，全美已有數百所大學院校要求學生出示疫苗 接種證明，根據媒體報導，偽造疫苗卡在年輕人之間近來變得熱門。法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙蔽學校，恐將構成聯邦犯罪。如果大學生使用假疫苗卡被學校抓到，下場可能遭到學校勒令退學。

北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)法律系教授艾瑞卡‧威爾森(Erika K. Wilson)接受今日美國報(USA Today)訪問時說，由於疫苗卡印有美國疾病管制暨預防中心(CDC)徽章，使用假疫苗卡可能面臨的最低法律刑責，恐怕也是聯邦犯罪。

威爾森說：「如果民眾購買假疫苗卡，可能就已經觸犯法律。」

過去幾個月來，網路出現兜售空白假疫苗卡的賣家。一名加州 男子便因為今年4月間販賣假疫苗卡被臥底探員查獲，遭到多項重罪起訴。

美聯社報導，十多所大學的學生與教職人員受訪時普遍指出，假疫苗卡取得非常容易，如此現象令人憂心。今年3月間，聯邦調查局(FBI)與聯邦衛生部曾發表聯合聲明，呼籲民眾切莫購買、製造或販賣偽造疫苗卡。

威爾森說，如果學校要查驗疫苗卡真偽，其實並不困難，因為民眾接種新冠疫苗之後，郡政府衛生廳都保留資料存檔，可以用來做為交叉比對。

如果大學生使用假疫苗卡被學校抓到，將嚴重影響學業。大學升學顧問伊莉莎白‧伊頓(Elizabeth Heaton)指出：「拿假疫苗卡給學校，將是學生能犯下的錯誤當中，最為糟糕的一項。」

伊頓指出，學校規定打疫苗，但學生卻不想打疫苗，原本屬於意見不同的爭議，但拿假疫苗卡給學校卻讓狀況演變為說謊以及偽造文書，「後果將變得非常嚴重」。

今日美國報報導，多家學校主管指出，對於使用假疫苗卡的學生，勒令退學是校方可能考慮的懲處方式之一。