我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安德魯王子涉嫌性侵 英國警方將審查指控

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

大學生若持偽造疫苗卡蒙蔽校方 恐構成聯邦犯罪

記者顏伶如／綜合報導
法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙蔽學校，恐將構成聯邦犯罪。(美聯社)
法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙蔽學校，恐將構成聯邦犯罪。(美聯社)

開學在即，加上變種病毒肆虐導致美國疫情惡化，全美已有數百所大學院校要求學生出示疫苗接種證明，根據媒體報導，偽造疫苗卡在年輕人之間近來變得熱門。法律學者指出，大學生若持假疫苗卡蒙蔽學校，恐將構成聯邦犯罪。如果大學生使用假疫苗卡被學校抓到，下場可能遭到學校勒令退學。

北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)法律系教授艾瑞卡‧威爾森(Erika K. Wilson)接受今日美國報(USA Today)訪問時說，由於疫苗卡印有美國疾病管制暨預防中心(CDC)徽章，使用假疫苗卡可能面臨的最低法律刑責，恐怕也是聯邦犯罪。

威爾森說：「如果民眾購買假疫苗卡，可能就已經觸犯法律。」

過去幾個月來，網路出現兜售空白假疫苗卡的賣家。一名加州男子便因為今年4月間販賣假疫苗卡被臥底探員查獲，遭到多項重罪起訴。

美聯社報導，十多所大學的學生與教職人員受訪時普遍指出，假疫苗卡取得非常容易，如此現象令人憂心。今年3月間，聯邦調查局(FBI)與聯邦衛生部曾發表聯合聲明，呼籲民眾切莫購買、製造或販賣偽造疫苗卡。

威爾森說，如果學校要查驗疫苗卡真偽，其實並不困難，因為民眾接種新冠疫苗之後，郡政府衛生廳都保留資料存檔，可以用來做為交叉比對。

如果大學生使用假疫苗卡被學校抓到，將嚴重影響學業。大學升學顧問伊莉莎白‧伊頓(Elizabeth Heaton)指出：「拿假疫苗卡給學校，將是學生能犯下的錯誤當中，最為糟糕的一項。」

伊頓指出，學校規定打疫苗，但學生卻不想打疫苗，原本屬於意見不同的爭議，但拿假疫苗卡給學校卻讓狀況演變為說謊以及偽造文書，「後果將變得非常嚴重」。

今日美國報報導，多家學校主管指出，對於使用假疫苗卡的學生，勒令退學是校方可能考慮的懲處方式之一。

疫苗 美國 加州

上一則

憂年幼兒童沒疫苗可打 加州上萬家長要求提供遠距教學

延伸閱讀

美贈台疫苗將達400萬劑？ 美：現階段就是250萬無追加

美贈台疫苗將達400萬劑？ 美：現階段就是250萬無追加
自購AZ疫苗抵台 蔡英文：台灣取得疫苗突破1000萬劑

自購AZ疫苗抵台 蔡英文：台灣取得疫苗突破1000萬劑
拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打
九把刀57歲岳母打疫苗猝逝 疫苗不良反應疑年輕化

九把刀57歲岳母打疫苗猝逝 疫苗不良反應疑年輕化

熱門新聞

開學在即，許多大學規定今秋學生返校，必須出示疫苗接種紀錄證明。由於年輕人接種疫意願偏低，造假的疫苗卡市場應運而生。圖為新墨西哥大學學生5月接種疫苗。(美聯社)

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

2021-08-09 22:10
新學期即將開學，美國經歷一年多新冠疫情之後，絕大多數學生即將恢復到校上課，但各地學區現在卻面臨聘不到校車司機的尷尬處境。圖：pixabay

開學在即 全美校區卻聘不到校車司機

2021-08-06 09:43
包東宇(前左)夫婦帶著兒子包恆睿(後)及女兒，到球場觀看足球賽，實際體驗運動賽事氣氛。(包東宇提供)

你正為孩子成績糾結嗎？ 包東宇：這些都比分數更重要

2021-08-03 11:15
芝加哥嘉里高中學生輔導部主任羅佩琪。(羅佩琪提供)

青春期孩子易與家長鬧翻？輔導老師陪他們跨過人生那道坎

2021-08-10 11:15
最新調查顯示，美國大學學費在疫情期間雖下滑，但家長幫忙分攤的比率不降反增。（路透）

大學學費逾半爸媽出 美國家長分攤比率逐年增加

2021-07-24 22:36
圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

年薪破十萬的「亨利族」年輕世代 經濟也有壓力

2021-07-26 11:56

超人氣

更多 >
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快