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拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

編譯柯立偉／綜合9日電
開學在即，許多大學規定今秋學生返校，必須出示疫苗接種紀錄證明。由於年輕人接種疫意願偏低，造假的疫苗卡市場應運而生。圖為新墨西哥大學學生5月接種疫苗。(美聯社)
開學在即，許多大學規定今秋學生返校，必須出示疫苗接種紀錄證明。由於年輕人接種疫意願偏低，造假的疫苗卡市場應運而生。圖為新墨西哥大學學生5月接種疫苗。(美聯社)

隨著Delta變種病毒肆虐全美，許多大學規定今秋學生返校上課時，除因健康或宗教因素豁免者外，必須出示疫苗接種紀錄證明。然而，卻有許多抗拒接種疫苗的學生，寧願花錢買假的疫苗接種卡，也不願到藥局接種一劑免費疫苗，許多大學表示他們確實對於這種現象感到憂心。

現在網路上各式各樣的網站充斥著各種假接種卡販售的訊息，例如社群平台Instagram就有一個「接種卡」(vaccinationcards)的帳戶，專門販售假接種卡，每張價格25元；另一社群平台Telegram上也有類似帳號，售價更高達200元。為此，許多大學表示擔憂的同時，警告教職員工生一旦被查獲繳交偽造的接種紀錄，會面臨一定的懲處。

例如密西根州立大學就指出，有方法能夠驗證學生提供的接種紀錄之真偽。但教堂山北卡羅來納大學(UNC)全球公衛政策教授邁爾(Benjamin Mason Meier)表示，美國紀錄民眾接種疫苗的方式，不像其他先進國家電子化，而是傳統的紙本紀錄，因此很難做到100%正確的查核。

UNC琳柏格癌症中心研究助理蕾貝卡．威廉斯就說：「所以我認為疫苗護照很重要，透過受政府認證的系統，才能讓雇主、學校查核員工或學生的疫苗接種狀態。」

也有大學承認沒有任何一種方法能夠做到百分之百的防控。南加大公衛主管莎拉．范奧爾曼(Sarah Van Orman)表示，由於世界各地學生大量聚集，大學的防疫作業相對一般社區更困難，也沒有任何一種檢核方法能夠保證學校能抓到每一起造假的接種卡。她說：「但我認為，即使有學生繳驗偽造卡片成功蒙混過關，人數應也不至於多到讓疫苗的保護力失效。」

為避免偽造接種紀錄氾濫，司法部與衛生部此前致函國內各大電商平台，請他們下架關於假接種卡的相關廣告，並指出任何製造、販售、購買假接種卡的行為均屬聯邦罪刑，最高可處五年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

疫苗 社群 南加大

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