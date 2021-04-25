常春藤名校真的不在乎ACT、SAT考試成績？

今年大學招生 已經放榜，大部分學校的申請人數激增，這可能和申請者毋須提出ACT 或SAT成績有關，許多考試成績達不到門檻的學生，也放膽申請夢想學府。然而，頂尖菁英學校真的不在乎考試成績了嗎？

今年申請人數暴增的是擠破頭的菁英私立大學，以及頂級公立大學。常春藤賓大的申請增加三分之一，哈佛大學的申請增加43%；而著名的麻省理工學院的申請增加三分之二；使得原本已經極低的錄取率降到了更低的個位數。

擁有九個校區的加州大學 （UC）系統收到令人難以置信的25萬份申請，比去年增加18%。維吉尼亞大學增加17%；喬治亞大學的申請增加了40%。

幾乎所有人都同意，出現申請暴增的原因是：新冠疫情限制了高中生參加SAT或ACT考試的機會，所以今年各大學都不強制要求申請人提出考試成績。

這個決定使得那些曾經因為分數低而無法申請常春藤或頂尖公校的學生，今年也大膽嘗試了。然而，名氣較低的私立大學和一些州立大學（如23個校區的加州州立大學系統，CSU）的申請人數，實際上卻下降了。

毋須考試成績真的可以擠進頂尖學校窄門嗎？對部分人來說的確如此，但參加考試和提交成績卻更有助於進入頂尖學校。賓大報告顯示，獲得提前錄取的學生，有四分之三提交了考試成績；在喬治城大學，這個數字是93%。

另一方面，麻州塔夫茨大學提前錄取的學生，超過一半未提交考試成績，而波士頓大學提前錄取的學生有71%未提交考試成績。

總部位於波士頓的H&C教育諮詢公司說，招生辦公室在很大程度上依賴SAT或ACT來評估學生的學術能力。他們已經在為看學習成績、課外活動、推薦信忙得不可開交；現在還必須找出方法來量化申請人的軟實力，這需要額外時間。何況，今年他們還迎來了申請數量爆炸。

該公司認為，毋須考試成績的政策不可能無限持續下去。因為，他們已經從幾所常春藤大學聽到，如果不看考試成績，很難評估申請人的學業能力。這不僅是因為校方想要選擇最有競爭力的學生，而且也不想讓錄取的學生在嚴格的大學課程中被淘汰。

重要的是：可選考試和毋須考試成績的區別，前者是學生可選擇是否提交分數，後者是學校在招生決定中甚至不考慮分數。

據反對標準化考試的團體統計，截至今年2月，有69所大學宣布毋須考試分數。其中包括：全球知名的加州理工學院和一些天主教大學。

毋須考試成績的公校領頭羊是紐約市立大學、加州大學和加州州立大學，UC的這項措施可能會持續至2024年，並計畫「創建一個新的考試，更好地評估學生為上大學所作的準備」，若找不到替代方法，將完全取消考試要求。

疫情是否會導致大學教育的大變革，現在還言之過早。事實上，明年至少還有1370所以上的美國大學需要申請者提交考試成績。

教育專家提出這樣的情境，在背景資料完全相同的學生之間，如果其中一個提交SAT或ACT成績，而另一個不提交，在有限的審核時間下，誰比較能打動招生官？