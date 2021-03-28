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她與新冠抗爭2個多月終於回家 卻留下洗腎後遺症

「走進教室是否值得？」疫情+低薪 想當老師的學生少了

編譯柯立偉／綜合28日電
美國教育學群聯盟調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比往年降低，但加州州立大學申請者卻增加。圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)
美國教育學群聯盟調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比往年降低，但加州州立大學申請者卻增加。圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)

長期以來，教育界就有著低薪的問題，教師薪水與他們所需專業不成比例。美國教育學群聯盟(AACTE)調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比起往年降低19%，研究生則降低11%。

除了低薪以外，疫情的因素確實也是造成此一降幅的推力，在聯邦政府及各校思考是否重開校園的之際，老師們更關心的問題是疫情可能對健康造成的威脅。

對於預計投入教育界的學生來說，他們對於這份工作可能帶來的風險與過去有不同的體認。在拉克羅斯威斯康辛大學(University of Wisconsin-La Crosse)攻讀教育學的妮可‧布拉格斯維特(Nicole Blagsvedt)表示，現在在公立學校的實習讓她非常焦慮，因為經過數月隔離，「看到一群五、六年級的孩子共處一室，讓人非常不安。」

波士頓大學教育學院院長查德(David Chard)說：「這樣的情況可能會使想當老師的學生們卻步，他們必須要衡量當有其他更安全的選擇時，走進教室究竟是否值得。」

也不是所有地方都面臨教師人力不足的問題。今年加州州立大學申請教育學分的學生比往年增長15%，教育學程副主任助理瑪桂塔‧史耶(Maquita Grenot-Scheyer)說，因為之前加州教師的人力真的太少，州長簽發行政命令，暫時允許一些未達標的學生修讀教育學程。

在波士頓大學攻讀教育的伊祖娜‧芭芭(Izunza Barba)說，「我父母也是老師，看到他們大把年紀還在準備線上教材，本來把我嚇壞了，還在思考要不要轉去法學院。」然而，在芭芭協助父母操作電腦進行課程時，她看到這些孩子眼神裡的光芒，才發現「教育可以改變孩子的一生，沒有比這更神聖的職業，所以我要當老師。」

美國教育學群聯盟調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比往年降低。圖為費城一所小...
美國教育學群聯盟調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比往年降低。圖為費城一所小學的教師在教室內準備教材。(美聯社)

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