瘋狂入學季：大學棄SAT和ACT 申請者爆量 錄取費思量

由於常春藤盟校及許多知名院校不再要求提供SAT和ACT考試成績，今年的秋季大學申請案如潮水般湧入各校。（Getty Images）

由於常春藤盟校及許多知名院校不再要求提供SAT和ACT 考試成績，今年的秋季大學申請案如潮水般湧入各校，可能是美國二戰以來最瘋狂的高等教育入學季。大學院校選擇學生方式是否永久改變？各校學生族群組成結構是否大受影響？備受關注。

哈佛大學今年秋季班總計收到5萬7000多件入學申請，比往年同期增加42％。耶魯大學、哥倫比亞大學和史丹福大學也因不堪重負，延後宣布錄取決定日期。南加大申請量比以前最高紀錄多出7％。紐約大學申請數量突破10萬件，比去年增長17％。

多位大學招生 官員及公私立高中輔導員表示，各校正盡最大努力以最快速度做出艱難抉擇，在3月和4月初發出大部分錄取通知，但新生班級組成狀況為何，不到夏末秋初，很難知曉。此外，上個招生週期延後入學學生是否決定在今年入學，也增加了整體不確定性。

許多研究顯示，家庭財富與標準化考試分數的關注程度有關，大學不再重視SAT或ACT成績，會有更多來自資源貧乏高中的低收入學生被錄取。各大學也說，會更重視老師建議和學生求知欲，並根據學生環境做出錄取判斷。

達特茅斯學院招生副校長兼招生財務援助主任李科芬（Lee Coffin）說，該校今年棄用標準化考試分數後，申請量增加33％。科芬不否認感覺兩難；疫情 前，達特茅斯認為標準化考試成績是在校平均成績、論文和班級排名外的最重要資訊。錄取SAT或ACT高分者，會讓校方更相信入學者能勝任學校要求。科芬說，「這是個道德問題。我不希望收進一個沒辦法念下去的人。」

但招生領域其他資深人士懷疑，光是棄用標準化考試會造成重大影響。麻州康科德市密德薩斯中學（Middlesex School) 升大學諮詢主任畢格羅（Sam Bigelow）說，因為不再擔心標準化考試成績沒考好，未佔到適當比例的學生族群人數是可能增加，但入學規模和公平性並不會因此顛覆，「最大改變是申請人數爆激增，但這只會讓更多學子被拒。」

放棄標準化考試成績並非招生官員今年面臨的唯一難題。疫情導致去年春季學期突然終結，不少高中直接給學生評分「不及格」，學生在校成績平均值因此受損；以往不少學子靠體育等課外活動表現爭取入學機會，疫情下也很難有所表現。

不過，標準化考試仍是今年最重大影響因子。全國各地SAT和ACT考試因疫情取消，眼看太多學生無法按期考試，逾1600間四年制大學不要求申請入學者在此招生週期提交標準化考試成績。過去十年來，不少名校支持改採選擇性使用測試成績，去年三月以來另有600多所學校加入；涓滴細流終成海嘯。