哈佛大學8月開辦台灣研究計畫 每年贊助6研究生赴台

哈佛費正清中心為期三年的台灣研究計畫，將於今年8月正式啟動。(本報資料圖)

台灣教育部 駐波士頓教育組代表今年初與哈佛大學 費正清中心簽署台灣研究合作備忘錄，進行為期三年的台灣研究計畫，8月正式啟動。台灣教育部表示，未來推動工作包含研究獎學金、哈佛學生赴台研究、台灣學生赴哈佛研究，另也贊助哈佛學者舉辦台灣研究學術會議、書籍研討會或赴台進行研究等，增進雙方的學術合作，推廣台灣政治、經濟、外交、歷史、社會、語言和文化等知識。

台灣教育部表示，該校計畫主持人慕浩然（Mr. Daniel Murphy）與台灣淵源深厚，過去曾多次訪台考察，慕浩然本身也通曉華語，台灣研究計畫8月正式開辦，未來推動工作包括每年將提供兩個研究獎學金名額供受獎生進行台灣相關研究，每年將贊助六位哈佛研究生赴台進行高級語言培訓或研究，每年將贊助八位台灣學生赴哈佛進行短期研究。

除此之外，台灣教育部也說，該項計畫將贊助哈佛學者舉辦台灣研究學術會議、書籍研討會或赴台進行研究，另也贊助出版有關台灣或由台灣作者撰寫的學術專著，每年將舉辦至少五場台灣研究相關活動，邀請學術界或一般大眾參與，活動形式包括講座、論壇、電影賞析等。

全球疫情嚴峻，台灣教育部表示，儘管今年初簽署備忘錄時，仍受新冠肺炎影響，但哈佛大學仍持續推動台灣研究計畫，深化與台灣學術合作。