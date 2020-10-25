High Mowing School大學升學辦。（馮宜勇提供）

10月是一年一度的大學申請季的開始，過往的這些年，我除了作為體制內的美高招生 官和教師以外，十幾年來作為獨立教育顧問，也幫助過很多以美中兩國為主的各國學生升入理想的美國大學，並獲得獎學金，包括哈佛大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、康乃爾大學、茱莉亞音樂學院等，在此不一一列舉。今年8月起受邀出任北美唯一的華爾道夫教育體制下的寄宿學校High Mowing School的大學升學辦主任，這個職位使我在原有的基礎上又多了體制內的資源，特此以體制內外的雙重顧問身分，分享學生為了升入著名大學而應該做的事情。

九年級：學會自律及時間管理

盡可能多選擇學校開設、並且你能夠勝任的高級課程，讓老師在課堂上能夠聽到你的聲音，勇於表達自己的觀點，這樣老師會更好地了解你。充分了解學校提供的各種課外活動，最好能夠找到你會堅持四年的活動。當然，先嘗試一些新鮮的，然後再換成其他活動也沒有問題，但總的說來，最好能夠找到適合自己、並且能夠堅持三到四年的兩、三項活動，因為大學招生辦願意看到學生對某項事情的執著和持續的熱情。

制定好時間表，這樣自己不至於落後。從高中第一年就要養成好的學習習慣和有效的時間管理模式，這樣會為你以後的成功奠定基礎。九年級的學生某種程度上還不夠成熟，但是要盡量避免各種沒必要的誘惑，學會自律。因為九年級的成績如果不好，會影響你四年整體的GPA平均。

春假期間，最好買一些SAT 有關的參考書看起來。夏天最好根據你的興趣方向，找到兩三周甚至一個月的夏校，但也不用整個夏天都在學習，因為學習以外，你也要懂得享受生活。整個夏天，空閒的時間學會閱讀、閱讀再閱讀。報紙、雜誌、科普文章、小說等都是你閱讀的材料。通過閱讀各種題材和體裁的文章，你會在不知不覺中為日後的SAT考試閱讀部分做好準備，而SAT閱讀部分恰恰是最具挑戰的部分。這種廣泛並深入的閱讀，比參加各種培訓既節省金錢、又節省交通時間。

十年級：找暑期工培養責任心

繼續閱讀各種小說、雜誌和報紙，並且可以接觸SAT閱讀。你對SAT閱讀越熟悉，日後會考得越好。可以考慮參加PSAT考試，作為SAT考試的實踐。首次參考ACT ，因為ACT不像SAT，你可以選擇最高分。考完ACT，把結果跟PSAT作比較，有助於最終定下是以ACT還是SAT成績申請大學。

回顧一年以來是否喜歡自己選擇的課外活動，要不要尋求新的興趣，如果有必要，今年是可以重新選擇新的活動或者改變的時候，因為你仍然有三年的時間可以堅持某一項活動。確保認真完成家庭作業及參與課堂活動，因為平時的成績最終會算入你的GPA，如果你能夠好好做作業並且上課積極參與，你至少可以部分地掌控你的GPA。如果你某科目成績不好，及時跟老師溝通，問老師問題出在哪裡，怎樣提高，而不用跟老師對於分數討價還價。

春假時，自我評估你比較強的學科，開始學習一到兩門SAT Subject。在6月，參加兩到三門SAT Subject考試。夏天，繼續閱讀各種材料。這個時候要下意識地進一步提高閱讀技巧並擴大詞匯量，為11年級的各種考試做好準備。除了閱讀，這個夏天可以找份實習的工作，因為大學招生辦希望看到申請人在工作中體現的責任心。很多人希望做一些輕鬆的工作，比如看看游泳池、當營地顧問等，而你可以適當選擇難度高一些的工作。如果你有特別的才能，可以選擇展示你才能的工作。比如你有計算機才華，可以選擇在計算機公司或者計算機商店裡工作。你有一些體育才能，可以選擇做教練。夏天為了避免11年級的過度繁忙，可以選擇參訪幾所大學，最好在6月或7月，因為8月參訪的學生太多，太擁擠。參加學校的信息介紹會，參觀校園並且跟在校生多交流。

11年級：多考ACT/SAT爭高分

11年級是考試大年。如果你九到十年級按照我以上的規畫去做了，你就不會把所有的考試都堆積到這一年，而且你可能已經會有幾個分數選擇了。參加PSAT考試，因為你是否是National Merit semi-finalist或者National Merit finalist取決於你的PSAT分數，而不是SAT分數。11年級也會是你最繁忙的一年，因為你會選很多honor、AP或者IB課程。大學錄取委員會也會認為你的11年級是最關鍵的一年。

這一年你要不遺餘力盡可能取得最好的分數。你要追求你自己的興趣，如果你寫一篇論文，最好多做研究深入挖掘，超出課本的基本要求。這一年你應該為老師留下最深最好的印象。課外活動、體育運動等也是如此。10月和12月考ACT，並且跟你的PSAT分數比較。如果ACT分數高，就不用考SAT了。並且多考幾次ACT，直到你對自己的分數滿意。如果ACT分數不如PSAT高，可以第一次考SAT，你以後還有機會提高SAT。

如果考完SAT，春天可以考一到兩門SAT Subject。最好在夏天訪校，這樣不會耽誤課程。如果你找到合適的夏校，這一年的夏天可以參加夏校。如果實在負擔不起夏校，可以繼續夏天參與實習和工作。因為你的工作經歷也是大學招生辦考量的重要因素之一。

訪問理想大學，可以選擇11年級的暑假進行。（美聯社）

關於訪校，我建議6、7月較好，因為可以避開8月的訪校高峰，當然也要根據你具體其他安排而定。每次訪校時，填寫參訪清單信息表，這樣你就會在校方的郵寄名單上。如果你對某些學校特別感興趣，提前跟學校的招生辦預約校園面試，校園面試也是6、7月較好，也是因為學校不太忙。校園面試最好在這個夏天，因為如果你等到12年級的上學期，可能會影響到你的課程，而12年級上半學期的課程學習相當重要。

夏天結束的時候，進一步縮小選校範圍，甚至可以鎖定要申請的學校，並開始向學校索要申請材料。在12年級開學前，盡可能對你感興趣的學校做研究。在學校圖書館或者社區公共圖書館找大學指導的書籍，上網研究，向正在上大學的朋友多了解。如果你能夠有時間確定你的第一選擇大學，可以考慮早申請。評估你的考試成績，如果你SAT已經很高了，就不用再考了，如果你覺得還有進步空間，在夏天剛過的時候可以再考一次。評估你的SAT Subject，如果你覺得還不夠好，可以10月或者11月再考一次，並且立刻送給你要申請的學校。開始準備大學申請文章，不要等到最後。你要寫好幾個版本，選擇你認為最好的。

訪問理想大學，可以選擇11年級的暑假進行。（美聯社）

12年級：別拖到最後一天申請

繼續保持好的分數。大學招生辦是會看你12年級的分數的，即使是春季學期的。經過了幾年的努力，到最後關頭懈怠是不值得的。如果你計畫early-decision或者early-action，好好準備你的申請，一定在截止日之前提交申請。早申請或者早行動的截止日通常在11月1日或者11月15日。

其實對於我幫助的學生，我都會建議最好不要等到最後一天，因為萬一最後一天提交的人太多導致網站癱瘓，或者其他技術問題，誤了最後一天很可惜，尤其對於競爭激烈的大學而言。如果你選擇早申請，你甚至可以一直到2月提交SAT和SAT Subject，所以你直到2月都有機會提高分數。確保在1月1日之前提交常規申請。

即使你只能做到我上述提到的一半的事情，你已經比大多數大學申請人走在前面了。因為很多申請人往往等到最後一分鐘，把很多事情都放在最後。如果你計畫得好，你會擁有很舒適又豐富的高中體驗，而且避免到最後頂著壓力再突擊考試。如果你有機會很好地訪校，並且有明確的選擇，早申請或者早行動或許對你是個好的選擇。

（作者17年來在美國紐約和新英格蘭地區先後擔任四所著名私立高中招生辦主任和副主任、國際教育部主任、大學升學辦主任和教師等職位，也是獨立教育顧問）