EB-1A簽證專門為科學、藝術、教育、商業與體育領域當中長期展現全國或國際聲譽的外籍人士設立，核准率在前總統拜登任期最後幾個月為75%，到了2026年中期已降至32%。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞當年取得的EB-1A特殊才能簽證，如今在川普二度執政下核准率大跌，移民律師與倡議者憂心，美國將因此更難留住各領域頂尖人才。

華盛頓郵報27日報導，第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)當年申請的「傑出才能」(Extraordinary Ability)簽證 ，長期以來被視為簽證界的皇冠明珠，是奧運獎牌選手、奧斯卡金像獎得主以及普立茲獎得主等頂尖人才通往綠卡 及美國永久居留權的門票，但川普二度執政以來，EB-1A特殊人才簽證核准率大幅降低。

根據聯邦移民數據，EB-1A簽證專門為科學、藝術、教育、商業與體育領域當中長期展現全國或國際聲譽的外籍人士設立，核准率在前總統拜登任期最後幾個月為75%，到了2026年中期已降至32%。

報導指出，特殊人才簽證核准率急劇下跌引起移民倡議人士憂慮，擔心美國在各個領域都將失去競爭優勢，包括好萊塢到全國頂尖實驗室。

倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)今年8月在報告中說，EB-1A拒簽率攀升加上職業綠卡受到限制，恐對美國勞動力規畫及吸引與留住全球人才的能力產生重大影響。

移民官員出身的「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政策監督祭實務顧問凱蒂‧安古斯提亞(Kate Angustia)表示：「這是非常、非常巨大的跌幅。」她說：「這很奇怪，因為川普政府一再表示希望有最優秀、最頂尖的人才。」

移民律師與商業領袖表示，今年當中申請特殊人才簽證卻遭到拒絕的大聯盟運動員、馬戲團表演者、科技創業家、科學研究人員與記者，若以個人成就資歷來看，在過去原本可以輕鬆過關。

由於拒簽率過高，部分移民律師事務所已經完全停止承辦EB-1A簽證申請。

移民律師表示，代表客戶申請EB-1A簽證時，許多移民官員似乎只因為主觀認為申請人「不夠傑出」而直接打回票。

專責代理藝術與娛樂界客戶，在長島執業的移民律師瑞秋‧巴斯金(Rachel Baskin)，今年便有客戶EB-1A申請遭拒。她說：「審核變得主觀太多了。」

根據統計，2026會計年度前三季有5200人申請獲准，相較之下，2024會計年度同期則有將近8900人申請獲准。

梅蘭妮亞2001年以職業模特兒身分透過取得特殊人才簽證，雖然當時並不是凱特摩絲(Kate Moss)、吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)或娜歐蜜康貝爾(Naomi Campbell)等超級名模。這項簽證讓梅蘭妮亞踏上成為美國公民的道路，後來也為遠在斯洛維尼亞的父母擔保，讓父母取得綠卡。

移民數據分析公司Lawfully洞察與策略總監雷諾茲(Finn Reynolds)指出，現在必須在人工智慧(AI)、軟體工程、軟體開發等領域具有高度頂尖實力，或者在藝術表演、體育等領域有非常傑出的才華，申請特殊人才簽證的核准率才有較高希望。