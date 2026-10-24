聯邦上訴法院裁決 德州等3州遭拘禁移民保釋受阻
美國第五巡迴上訴法院裁定，憲法未要求被拘留無證移民獲得保釋聽證，且僅適用德州、路易斯安納州與密西西比州。
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美國第五巡迴上訴法院裁定，憲法未要求被拘留無證移民獲得保釋聽證，且僅適用德州、路易斯安納州與密西西比州。
川普政府拒絕給予被拘留無證移民保釋聽證的政策獲得勝利，一聯邦上訴庭作出重大裁決，指出根據美國憲法，政府沒有義務給予被拘留的移民尋求保釋的機會。不過有關裁決只適用於德州、路易斯安納州及密西西比州。
路透報導，設於紐奧良的第五巡迴上訴法院，由保守派法官主導的全院17名法官，23日以10︰7投票裁定，憲法第五修正案的正當程序(due process)保護，並未要求被拘留的無證移民也獲得保釋聽證權。
第五巡迴法院今年7 月，由三名法官組成的合議庭以2︰1裁定，移民暨海關執法局(ICE)在未提供保釋聽證會下，不得拘留無證移民超過90天。但第五巡迴上訴法院這次由全體法官同意重審此案，推翻了先前的裁決，被拘留的移民無權獲得移民法庭的訴訟程序。
由保守派法官威爾遜(Cory Wilson)負責撰寫的判決書指出，「如果現有的申請人(extent petitioners)要求維護抽象意義上的自由權，即免受人身限制，他們隨時可以透過自願離境來實現此一目標。」
由於第五巡迴法院轄區只有德州、路易斯安納及密西西比，因此有關裁決只適用於這三個州。
國土安全部歡迎有關裁決，認為在強制拘留非法移民問題上取得重大勝利。但維權組織國家移民計畫(National Immigration Project)批評，這項裁決打開了方便之門，讓更多人無故被監禁，這給他們親人、社區帶來毀滅性後果。
有關裁決意味被拘無證移民會失去其一條最重要的獲釋途徑，除非再上訴至最高法院並成功翻案。
但值得留意的是，最高法院本月1日在審理同類上訴案件時，只宣布會審理川普政府這個強硬打擊無證移民政策，且未定出確定日期。
川普政府一直強調，強制拘留非法入境者拒絕保釋聽證的政策，符合1996年移民法。然而各州政府往往根據自己的政策來詮釋，大多數是允許沒有犯罪記錄的非法入境者，在邊境以外地區被捕時可以申請保釋聽證。
法院認定，依美國憲法第五修正案的正當程序保障，政府不必給被拘留的無證移民提供保釋聽證機會，等於支持川普政府的強制拘留政策。 因為第五巡迴上訴法院的轄區只涵蓋德州、路易斯安納州和密西西比州，所以這次全院裁決的效力也只限於這3州，其他州不受直接拘束。 國土安全部稱這是打擊非法移民拘留政策的一大勝利；但維權團體批評此舉會讓更多人無故被羈押，並對家庭與社區造成嚴重衝擊。
精華 FAQ
法院認定，依美國憲法第五修正案的正當程序保障，政府不必給被拘留的無證移民提供保釋聽證機會，等於支持川普政府的強制拘留政策。
因為第五巡迴上訴法院的轄區只涵蓋德州、路易斯安納州和密西西比州，所以這次全院裁決的效力也只限於這3州，其他州不受直接拘束。
國土安全部稱這是打擊非法移民拘留政策的一大勝利；但維權團體批評此舉會讓更多人無故被羈押，並對家庭與社區造成嚴重衝擊。
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