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抓生育旅遊 國務院吊銷逾700名中國人美簽

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普政府打擊「生育旅遊」，兩個月來已吊銷700多件由中國公民持有的美國簽證。(美...
川普政府打擊「生育旅遊」，兩個月來已吊銷700多件由中國公民持有的美國簽證。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府成立防範生育旅遊特別工作組後，兩個月內吊銷700多件中國公民美簽，並表示將持續打擊利用赴美產子與代孕牟利的網絡。

川普總統8月6日簽署了行政命令打擊「生育旅遊」，遏止外國人持簽證赴美產子以取得美國公民身分後，國務院即於8月12日組成「防範生育旅遊特別工作組」(Birth Tourism Prevention Task Force) ，成立僅兩個月已吊銷700多件由中國公民持有的美國簽證。

保守派新聞與政治評論網站「每日信號」(The Daily Signal)獨家引述主管新聞的副助理國務卿巴斯克斯(Edgar "Eddie" Vasquez)，披露有關數字。

巴斯克斯直接點名中國人，指工作組打擊力度最大的行動，是針對利用移民系統可為其出生子女獲取美國公民身分的中國公民，重申「不應允許中國生育旅遊業利用美國公民的特權牟利，同時破壞我們移民法的完整性」。

他強調「川普總統及魯比歐國務卿將美國利益放在首位，絕不容忍蓄意利用簽證程序的行為」，「美國公民身分不容買賣，川普總統已明確表示，他的政府將捍衛美國公民身分的意義和價值」，國務院將動用一切可用手段，透過吊銷參與或協助生育旅遊者的簽證，並瓦解從中獲利的網絡。

「生育旅遊」通常指外國孕婦以遊客身分，取得簽證後赴美分娩，使子女憑出生地獲得公民身分，有不少機構就此提供涉赴美產子一條龍服務。

儘管官方一直沒有這方面的數據，但保守派調查記者兼作家、佛州「政府問責研究所」(GAI)所長施韋策(Peter Schweizer)今年3月在國會參院司法委員會聽證會上，指「生育旅遊」涉及每年5萬至10萬名在美國出生的中國公民子女。

不過，無黨派研究機構及移民政策智庫對這些估算數字提出質疑，指出所有來自世界各地、以赴美生子為目的的旅客所生的嬰兒，每年在美國的出生總數約為5000至2萬6000人。

除了孕婦赴美分娩外，也有外國人委託在美代孕，情況愈來愈受到關注。「每日信號」的報導指，僅南加州就有超過107家由華人經營的代孕仲介機構。

美國生殖醫學會(ASRM)旗下學術期刊早前刊載一項研究：指外國人委託在美代孕的年度胚胎移植數量，從2014年的2758例增至2019年的4905例，增幅約為78%。這些外國客戶群體以中國公民為最大單一來源，占比達41.7%。

精華 FAQ

  • 因川普簽署行政命令要求遏止外國人持簽證赴美產子，國務院隨即成立特別工作組，目標是防止有人利用簽證制度替子女取得美國公民身分。

  • 報導引述國務院官員指出，打擊最重的對象是中國公民，特別是被認為利用移民系統、以生育旅遊方式為出生子女取得美國公民身分的人。

  • 文中提到外界估算差異很大，有人稱每年涉及5萬至10萬名中國相關嬰兒，但研究機構認為全球赴美生子的總數約5000至2萬6000人，代孕也持續成長。

國務院 簽證 美國公民

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