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工卡540天自動展延取消 華人移民憂生計中斷

特派員黃惠玲／綜合報導
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國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊...
國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

美國DHS正式將部分EAD續期取消540天自動展延定案，庇護與綠卡等待中的華人移民恐因審查延誤而工作中斷。

美國國土安全部(DHS)14日公布最終規則，將部分移民工作許可證(EAD)續期取消最長540天自動展延的措施定案。對於依靠工卡合法工作的華人移民而言，即使按時申請續期，也可能因審查延誤而面臨工作中斷。

這項限制實際上已於2025年10月30日開始實施，此次未增加新限制，而是將原有臨時措施納入最終規則。

一名正在等待庇護案件審理的華人移民表示，他以駕駛Uber網約車維生，一家三口全靠其收入支撐。他的工作許可證將於2027年3月到期，由於政府去年已取消部分工卡續期的自動展延保障，如今又將措施永久化，讓他對未來能否持續工作更加憂心。

他說，即使提前提出續期申請，若美國公民及移民服務局(USCIS)未能在現有工卡到期前完成審查，仍可能被迫停止開車載客，導致家庭收入中斷。隨著明年3月到期日逐漸逼近，續期審查的不確定性，讓他承受沉重壓力。

根據聯邦公報，過去符合資格的移民，只要在工卡到期前及時提出續期申請，即使移民局尚未完成審查，仍可自動延長工作許可效力，最長達540天。這項安排原本是為減輕移民局案件積壓造成的影響，避免申請人因行政延誤而失去工作。

不過，自2025年10月30日起提出的部分EAD續期申請，原則上不再享有這項保障。此次永久化的規定涉及多種移民身分類別，其中與華人社區較相關的主要包括以下幾種：

首先是C08，即庇護申請仍在審理中的移民。這類申請人雖然尚未取得庇護身分，但在符合規定後可申請工作許可。

其次是C09，即已提出I-485身分調整申請、正在等待綠卡核准者，包括部分透過親屬移民或職業移民途徑申請永久居留的人士。

第三類是C26，主要涉及符合資格的H-4簽證持有人，也就是部分H-1B專業工作簽證持有人的配偶。

值得注意的是，新規不會使目前仍在有效期內的工卡立即失效。2025年10月30日前已及時提出續期申請、符合舊制自動展延資格者，原有保障原則上也不受此次規則追溯取消。

對庇護申請人而言，另一項變化是工卡有效期縮短。USCIS自2025年12月5日起，將包括C08在內的部分新核發工作許可證最長有效期，從五年縮短至18個月。過去已核發的五年工卡，原則上仍可使用至該卡到期日，不會自動縮短。

這意味著部分庇護申請人不僅需要更頻繁更新工卡，也失去過去等待續期期間最長540天的自動展延保障。若移民局無法及時完成審查，工作與收入便可能受到影響。

國土安全部表示，取消自動展延有助於加強申請人身分及背景審查，確保工作授權資格持續符合規定。不過，移民權益團體擔心，在案件積壓尚未完全改善的情況下，這項措施可能讓按時申請續期的移民因行政延誤而被迫停工。

移民法律界提醒，工作許可證到期不代表庇護或綠卡申請自動遭拒，也不等於必須立即離境。持卡人應確認工卡類別、有效期限及續期申請時間，並及早準備相關文件，以降低工作授權中斷的風險。

精華 FAQ

  • 新規將部分移民工作許可證續期的540天自動展延取消並永久化，適用於特定類別的EAD申請人。若移民局未在到期前完成審查，持卡人可能無法靠自動延展繼續合法工作。

  • 主要包括C08庇護申請審理中者、C09已遞交I-485等待綠卡者，以及C26部分H-4配偶。這些族群若續期審查拖延，可能面臨工卡空窗與收入中斷風險。

  • 不會。2025年10月30日前已按舊規及時送件、符合自動展延資格者，原有保障原則上仍有效；目前仍在有效期內的工卡也不會因新規立刻失效，只是未來續期風險升高。

移民 庇護

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