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H-1B再收緊 同工作續簽擬重審 外籍員工焦慮

特派員黃惠玲、記者胡玉立／綜合報導
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國安部提議，H-1B的延簽也要視為首次申請，予以嚴審。(圖／123RF)
國安部提議，H-1B的延簽也要視為首次申請，予以嚴審。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擬要求H-1B等工作簽證延期案全面重審，取消沿用先前核准原則，可能使逾20萬件申請面臨更長審理、更多補件與更高拒簽風險。

川普政府計畫取消H-1B工作簽證延期申請的「沿用先前核准結果」審查原則，即使申請人的雇主、職位及工作條件均未改變，美國公民及移民服務局(USCIS)仍須重新審查相關資格。國土安全部(DHS)估計，新規每年將影響約20萬8000件工作簽證延期申請，其中約75%為H-1B簽證，可能導致審理時間延長、補件要求增加，並提高外籍工作者及企業的不確定性。

不僅H-1B簽證 逾20萬人受影響

根據「新聞周刊」(Newsweek)報導，DHS已向聯邦公報(Federal Register)提交擬議規則，預定於14日刊登聯邦公報，並開放30天公眾意見徵詢。

新規計畫取消2024年拜登政府實施的「尊重先前核准結果原則」(Deference to Prior Approvals)。依現行政策，若申請人、雇主及工作條件與先前獲准的申請相同，USCIS審查人員原則上可採信先前的核准決定，除非發現重大錯誤、實質情況變更或新的不利資訊。

然而，根據新提案，USCIS審查人員將不得再以先前核准結果作為審查起點，而必須獨立評估每一件延期申請。這意味著即使外籍員工多年來任職同一家公司、擔任相同職務，仍可能被要求重新提出資格證明。

美國公民及移民服務局(USCIS)的I-129申請表，用於H-1B等非移民工作簽...
美國公民及移民服務局(USCIS)的I-129申請表，用於H-1B等非移民工作簽證申請及延期。(USCIS官網截圖)

新規影響範圍不僅限於H-1B簽證。 凡透過I-129表格申請延長在美停留期限的多類工作簽證持有人，都可能受到影響，包括H-2A農業工人、H-2B季節性勞工、L-1跨國企業內部調派人員、O-1傑出人才、P類表演及運動相關簽證、R-1宗教工作者、加拿大及墨西哥專業人士使用的TN簽證，以及部分E類工作簽證持有人。

DHS在提案中指出，現行制度可能削弱移民審查的監督功能，新規有助於強化審查、維護移民制度完整性及保障美國勞工利益。

恐大量補件、審理延誤或遭拒

不過，移民政策專家與律師批評，新規可能重演川普第一任期的情況，導致大量補件通知(Request for Evidence，RFE)、審理延誤及續簽遭拒。

國家政策國家基金會(National Foundation for American Policy)執行董事安德森(Stuart Anderson)表示，取消先前核准結果的參考原則，等於要求USCIS重新質疑已經認定成立的事實。安德森警告，迫使美國企業失去經驗豐富的外籍員工，只會削弱企業競爭力，並可能促使企業將更多資源轉移至海外，以尋求較穩定的聘僱環境。

田納西州移民律師事務所Siskind Susser合夥人陶布(Elissa Taub)則表示，即使目前只是提案，也可能加深外籍工作者對身分不穩定的焦慮。她指出，USCIS原本就有權對涉嫌欺詐或不符合資格的案件提出質疑或拒絕核准，取消先前核准結果的參考原則，將使每一次H-1B延期都面臨更大的不確定性。

根據DHS評估，新規可能使部分延期申請的審理時間增加數個月，也可能帶來更多補件通知，影響企業的人力安排及外籍員工的工作規畫。

精華 FAQ

  • 新規擬取消「尊重先前核准結果」的做法，讓USCIS即使面對雇主、職位與條件都沒變的案件，也必須重新獨立審查是否符合資格。

  • 除了H-1B外，透過I-129延期的H-2A、H-2B、L-1、O-1、P類、R-1、TN及部分E類簽證持有人，都可能因新規而被重新審查。

  • 專家認為重審會增加RFE、延長審理並提高拒簽風險，外籍員工將更不安，企業也可能失去熟練人才，進而影響人力安排與國際競爭力。

H-1B 工作簽證 國土安全部

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