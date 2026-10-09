哈佛、耶魯等9名校濫用J-1簽證？范斯點名喊查

副總統范斯8日點名九所大學濫用J-1簽證，包括哈佛、耶魯等名校，聯邦將深入調查。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國勞工部調查哈佛、耶魯等9所名校是否濫用J-1簽證引進廉價外籍人員，並可能不當使用聯邦資金，相關學校已陸續回應配合調查。

勞工部正調查9所頂尖大學涉嫌濫用J-1訪問學者簽證 ，存在詐欺行為，副總統范斯 8日在宣布有關消息時直接點名，又說已對這些學府發出傳票。

綜合紐約郵報、國會山莊報(The Hill)報導，范斯與勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)8日在華府的記者會上宣布，聯邦正調查9家大學，涉嫌濫用J-1交流訪問學者簽證，從海外引進廉價人員，規避雇用美國公民的義務。

勞工部已成立一個打擊簽證詐欺小組，並已向這9家學府發出傳票。

這9家大學涵蓋多所常春藤盟校及頂尖科研機構，包括哈佛大學 (Harvard University)、耶魯 大學 (Yale University)、史丹福大學 (Stanford University)、布朗大學 (Brown University)、 麻省理工學院 (MIT)、加州理工學院 (Caltech)、戴維斯加州大學(UC Davis)、匹茲堡大學 (University of Pittsburgh)及亞利桑納州立大學 (Arizona State University)。

范斯稱，聘用美國研究生作為研究人員，薪酬比持J-1簽證持有人高出約2萬元，而這9所大學參與聯邦資助計畫的研究人員裡，有61%持有J-1簽證，全國平均僅為38%。他未說明如何算出這個數字。

控濫用J-1 壓低工資

他直指「在這些大學發生奇怪的事，它們濫用這些簽證壓低美國研究生及研究人員的工資，這種行為必須停止」。

J-1簽證是發給外籍人士到美國，展開教育、藝術、科學及技術等學術與文化交流的非移民簽證，對象主要是訪問學者及教授，也有部分大學生，然而近年持有人還包括實習生、甚至暑期打工旅遊者。

德斯波西托表示，聯邦政府的調查還包這些大學是否利用所獲的撥款來支付簽證費用，聯邦資金是否遭不當使用，當中是否存在外國勢力干預、不正當的財務關係，從而損害聯邦資助的研究。

勞工部督察長辦公室一直擔心中國利用J-1簽證計畫竊取美國的研究及創新成果。德斯波西托警告，「如果我們的機構願意敞開大門，中國共產黨就無需強行闖入美國的研究實驗室了」。

麻省理工證實已收傳票

麻省理工學院的一名發言人證實，校方於8日上午收到一份「範圍非常廣泛的傳票」，目前正評估如何以最適當的方式配合傳票要求。史丹福大學表示，校方「遵守所有適用的簽證法律」，並「將配合這項調查」。耶魯大學也說，將在收到相關文件後，審閱與這項調查有關的資料。

根據統計，美國國務院於2025年核發約27.5萬份J-1簽證，其中約24%至25%用於傳統的教育及文化交流計畫。紐約郵報稱，目前在美國約有3.9萬名中國籍人士持J-1簽證。