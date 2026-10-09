我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

哈佛、耶魯等9名校濫用J-1簽證？范斯點名喊查

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯8日點名九所大學濫用J-1簽證，包括哈佛、耶魯等名校，聯邦將深入調查。...
副總統范斯8日點名九所大學濫用J-1簽證，包括哈佛、耶魯等名校，聯邦將深入調查。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國勞工部調查哈佛、耶魯等9所名校是否濫用J-1簽證引進廉價外籍人員，並可能不當使用聯邦資金，相關學校已陸續回應配合調查。

勞工部正調查9所頂尖大學涉嫌濫用J-1訪問學者簽證，存在詐欺行為，副總統范斯8日在宣布有關消息時直接點名，又說已對這些學府發出傳票。

綜合紐約郵報、國會山莊報(The Hill)報導，范斯與勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)8日在華府的記者會上宣布，聯邦正調查9家大學，涉嫌濫用J-1交流訪問學者簽證，從海外引進廉價人員，規避雇用美國公民的義務。

勞工部已成立一個打擊簽證詐欺小組，並已向這9家學府發出傳票。

這9家大學涵蓋多所常春藤盟校及頂尖科研機構，包括哈佛大學 (Harvard University)、耶魯大學 (Yale University)、史丹福大學 (Stanford University)、布朗大學 (Brown University)、 麻省理工學院 (MIT)、加州理工學院 (Caltech)、戴維斯加州大學(UC Davis)、匹茲堡大學 (University of Pittsburgh)及亞利桑納州立大學 (Arizona State University)。

范斯稱，聘用美國研究生作為研究人員，薪酬比持J-1簽證持有人高出約2萬元，而這9所大學參與聯邦資助計畫的研究人員裡，有61%持有J-1簽證，全國平均僅為38%。他未說明如何算出這個數字。

控濫用J-1 壓低工資

他直指「在這些大學發生奇怪的事，它們濫用這些簽證壓低美國研究生及研究人員的工資，這種行為必須停止」。

J-1簽證是發給外籍人士到美國，展開教育、藝術、科學及技術等學術與文化交流的非移民簽證，對象主要是訪問學者及教授，也有部分大學生，然而近年持有人還包括實習生、甚至暑期打工旅遊者。

德斯波西托表示，聯邦政府的調查還包這些大學是否利用所獲的撥款來支付簽證費用，聯邦資金是否遭不當使用，當中是否存在外國勢力干預、不正當的財務關係，從而損害聯邦資助的研究。

勞工部督察長辦公室一直擔心中國利用J-1簽證計畫竊取美國的研究及創新成果。德斯波西托警告，「如果我們的機構願意敞開大門，中國共產黨就無需強行闖入美國的研究實驗室了」。

麻省理工證實已收傳票

麻省理工學院的一名發言人證實，校方於8日上午收到一份「範圍非常廣泛的傳票」，目前正評估如何以最適當的方式配合傳票要求。史丹福大學表示，校方「遵守所有適用的簽證法律」，並「將配合這項調查」。耶魯大學也說，將在收到相關文件後，審閱與這項調查有關的資料。

根據統計，美國國務院於2025年核發約27.5萬份J-1簽證，其中約24%至25%用於傳統的教育及文化交流計畫。紐約郵報稱，目前在美國約有3.9萬名中國籍人士持J-1簽證。

精華 FAQ

  • 勞工部鎖定9所頂尖大學，包括哈佛、耶魯、史丹福、布朗、MIT、加州理工、UC Davis、匹茲堡大學與亞利桑納州立大學，查核其是否以J-1簽證引進廉價人員。

  • 范斯認為，這些學校疑似透過J-1簽證雇用海外研究人員，成本低於聘用美國研究生，因而壓低本地薪資，並規避優先雇用美國公民的責任。

  • MIT證實已收到範圍廣泛的傳票，正評估如何配合；史丹福表示遵守所有簽證法律並會配合調查；耶魯則說會在收到文件後審閱相關資料。

簽證 耶魯 范斯

上一則

Axios：范斯僅針對PERM 未暫停H-1B簽證

下一則

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

延伸閱讀

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫
加強入境審查 川普政府已撤銷25萬張簽證

加強入境審查 川普政府已撤銷25萬張簽證

打壓又出招… 國際生留美工作 川普政府擬收校方1人7萬

打壓又出招… 國際生留美工作 川普政府擬收校方1人7萬
哥大新聞學院停招「文科碩士」1年 院長坦言是簽證因素

哥大新聞學院停招「文科碩士」1年 院長坦言是簽證因素

熱門新聞

從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯邦醫療保險和醫療補助服務中心營運長布蘭特(左)與該中心負責人奧茲醫生今年9月份談福利詐欺的資料照片。(美聯社)

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

2026-10-01 08:39
國土安全部(DHS)7日提議，對希望在美國工作的國際學生收取7萬元的費用。這是川普政府打擊外國學生招生的最新措施。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

2026-10-07 13:56
華府8日舉行「反詐欺特別工作小組」新聞發布會上，副總統范斯正在發言，勞工部長桑德林在後面聆聽。美聯社

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

2026-10-08 15:05
副總統范斯8日點名九所大學濫用F-1簽證，包括哈佛、耶魯等名校，聯邦將深入調查。（歐新社）

范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票

2026-10-08 19:56
川普總統2025年重返白宮後，迄今已撤銷25萬張外國人簽證。圖為一名葉門公民展示其護照上的美國簽證已被撤銷。(路透)

加強入境審查 川普政府已撤銷25萬張簽證

2026-10-02 02:00
勞工部督察長德斯波西托在X貼文和照片表示，打擊H-1B簽證詐欺，已經「準備好手銬」。(取自X平台德斯波西托帳號)

勞工部打擊詐欺 暗示H-1B簽證1年後關閉？

2026-09-29 13:53

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友