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Axios：范斯僅針對PERM 未暫停H-1B簽證

記者顏伶如／綜合報導
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Axios新聞網站分析，范斯總統8日宣布的打擊行動，限制了大型科技公司為員工擔保申請綠卡的能力，但政府並沒有暫停H-1B工作簽證計畫。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

Axios指出，范斯政府此次打擊重點在PERM綠卡擔保程序，並未停辦H-1B簽證，也不影響既有綠卡與H-1B持有人。

Axios新聞網站分析，范斯總統8日宣布的打擊行動，限制了大型科技公司為員工擔保申請綠卡的能力，外籍勞工獲得永久居留權的途徑雖然受阻，但政府並沒有暫停H-1B工作簽證計畫，已經核發的綠卡也不會因為PERM資格被暫停而遭撤銷。

范斯宣布，微軟(Microsoft)、奧多比(Adobe)、高知特(Cognizant)、印福思(Infosys)、塔塔(Tata)、威普羅(Wipro)、HCL以及凱捷(Capgemini)等八家科技公司遭到政府暫停參加俗稱「PERM勞工認證」的「程序電子評審管理」(Program Electronic Review Management)程序。

「PERM勞工認證」由勞工部負責，旨在協助外籍勞工取得由雇主擔保的綠卡，PERM計畫與H-1B簽證計畫相互獨立。

范斯宣布的打擊行動是針對PERM計畫，這是雇主為勞工擔保職業移民綠卡的第一步。根據PERM計畫規定，雇主必須證明找不到符合條件、有意願或足以適任的美國勞工出任職務，因此公司必須對美國勞工刊登招聘廣告，篩選前來應徵的美國勞工，記錄為了尋找適任美國勞工所做出的努力。

一旦PERM計畫獲得批准，雇主就可以幫外籍勞工擔保申請綠卡。

勞工部長桑德林(Keith Sonderling)8日表示，對於遭到川普政府點名的八家企業，勞工部將不再接受任何「PERM勞工認證」新案申請，也不會處理任何等待審核的申請案件。

持有H-1B簽證的外籍勞工，繼續在美國工作並不需要有PERM。H-1B簽證效期通常三年且可延長，但基本上屬於臨時性質，除非持有H-1B簽證的外籍勞工申請綠卡，而申請綠卡則要通過「PERM勞工認證」步驟。

Axios報導分析，川普政府打擊行動是針對申請永久居留權的擔保階段，已經核發的綠卡並不會因為PERM計畫資格遭到暫停而遭撤銷。

范斯並沒有暫停或取消H-1B簽證計畫，也沒有撤銷現有的H-1B簽證。

報導指出，川普政府加大力道審查企業招聘勞工的方式，希望透過雇主取得永久居留權的外籍勞工，今後將面臨障礙。

精華 FAQ

  • 這項措施主要針對PERM勞工認證，也就是雇主為外籍勞工申請職業移民綠卡的第一步。政府並未暫停H-1B工作簽證，因此兩者仍屬獨立程序。

  • 被點名的共有8家企業，包括Microsoft、Adobe、Cognizant、Infosys、Tata、Wipro、HCL與Capgemini。勞工部表示，不再接受它們的新PERM申請，也不處理待審案件。

  • 持有H-1B簽證的外籍勞工仍可繼續在美國工作，不需要先有PERM；已核發的綠卡也不會因PERM資格被暫停而撤銷。受影響的是未來透過雇主申請綠卡的流程。

簽證 范斯 綠卡

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