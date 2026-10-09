我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯8日上午才點名批評微軟等八家公司涉嫌詐欺，暫停他們參與為H-1B簽證申...
副總統范斯8日上午才點名批評微軟等八家公司涉嫌詐欺，暫停他們參與為H-1B簽證申請綠卡的計畫；恰巧稍後川普總統（右）即在白宮頒發獎牌給微軟執行長納德拉（左）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國副總統范斯宣布暫停微軟等8家科技公司H-1B員工轉綠卡計畫，指控企業以外籍勞工取代美國人；微軟則反駁，多數申請只是延簽或身分變更。

副總統范斯8日宣布，微軟(Microsoft)、奧多比(Adobe)、高知特(Cognizant)、印福思(Infosys)、塔塔(Tata)、威普羅(Wipro)、HCL以及凱捷(Capgemini)等八家科技公司涉嫌詐欺，遭到川普政府暫停為H-1B簽證員工申請綠卡的計畫。范斯指出，美國勞工現正遭到「外籍契約奴僕」(foreign indentured servants)取代，「遺憾的是，美國沒有任何公司比微軟更頻繁利用這個系統」。

范斯以涉詐欺為由 稱企業用「外籍契約奴僕」取代美國勞工

范斯表示，根據規定，企業幫外籍勞工申請綠卡之前，必須在美國境內刊登招聘廣告，向勞工部證明找不到美國工人。但他說，企業會在小鎮報紙刊登廣告，然後聲稱已經為公司職缺登了廣告卻無人應徵，有藉口聘用實質上是「外籍契約奴僕」的外國人取代美國勞工。

范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統準備為微軟執行長納德拉(Satya Nadella)頒發「國家技術創新獎章」(National Medal of Technology and Innovation)之前幾小時。

被問及川普準備授予微軟執行長獎章時，范斯表示，政府無意損害這家公司的利益，而是希望藉此傳達一個訊息：企業應優先聘用美國人，而非外籍勞工，「我們將繼續支持微軟，並與微軟維持良好的關係；但在他們展現出認真看待優先聘用美國勞工的態度之前，我們也將拒絕讓他們為員工申請永久居留權。」

根據美國公民暨移民局(USCIS)統計數據，在使用H-1B簽證數量的美國雇主當中，微軟排名第五，亞馬遜(Amazon)位居第一。

范斯說，微軟去年裁員6000名美國公民勞工，但同時獲得批准6300個H-1B簽證和將近3000個綠卡名額。他指出：「我們要對微軟說的是，你們是一家傑出的美國企業，但你們必須雇用優秀的美國勞工。」

他說，H-1B勞工本質上就是「外籍契約奴僕」，一旦失去工作就必須離開美國，薪水也比擔任相同職位的美國勞工來得低。

他表示，微軟每裁掉1名工人，就用1.5名「外籍契約奴僕」來取代，反映出「我們國家已經縱容太久的醜陋制度」。

總部位於華盛頓州德蒙德(Redmond)的微軟回應表示，上個會計年度提出的6000個H-1B簽證申請當中，有80%是為了延長或變更現有員工身分，並不是招聘新進員工。

微軟聲明表示，其他針對新員工的申請，則是給已經在美國有合法身分、決定加入微軟的人員，「人數僅占微軟美國員工總數1%，他們並不是剛到我們國家的新移民」。

副總統范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統(右)頒發給微軟執...
副總統范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統(右)頒發給微軟執行長納德拉(左)「國家技術創新獎章」之前幾小時。(路透)

精華 FAQ

  • 范斯表示，這些公司涉嫌以不實招聘方式濫用制度，讓外籍勞工取代美國勞工，因此川普政府暫停其為H-1B員工申請綠卡的計畫。

  • 他指控微軟最頻繁利用這套系統，還稱H-1B勞工像「外籍契約奴僕」，認為公司裁撤美國員工後，卻以更多外籍勞工補位，壓低本地勞工機會。

  • 微軟回應，上個會計年度的6000件H-1B申請中，80%是延長或變更既有員工身分；其餘多為已在美國合法居留者加入公司，並非新來移民。

綠卡 微軟 范斯

上一則

哈佛、耶魯等9名校濫用J-1簽證？范斯點名喊查

延伸閱讀

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票

范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票
綠卡代價高 留學生擁高薪、工簽卻想返中國

綠卡代價高 留學生擁高薪、工簽卻想返中國

熱門新聞

從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯邦醫療保險和醫療補助服務中心營運長布蘭特(左)與該中心負責人奧茲醫生今年9月份談福利詐欺的資料照片。(美聯社)

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

2026-10-01 08:39
國土安全部(DHS)7日提議，對希望在美國工作的國際學生收取7萬元的費用。這是川普政府打擊外國學生招生的最新措施。圖為洛杉磯加大校園。(美聯社)

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

2026-10-07 13:56
華府8日舉行「反詐欺特別工作小組」新聞發布會上，副總統范斯正在發言，勞工部長桑德林在後面聆聽。美聯社

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

2026-10-08 15:05
副總統范斯8日點名九所大學濫用F-1簽證，包括哈佛、耶魯等名校，聯邦將深入調查。（歐新社）

范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票

2026-10-08 19:56
川普總統2025年重返白宮後，迄今已撤銷25萬張外國人簽證。圖為一名葉門公民展示其護照上的美國簽證已被撤銷。(路透)

加強入境審查 川普政府已撤銷25萬張簽證

2026-10-02 02:00
勞工部督察長德斯波西托在X貼文和照片表示，打擊H-1B簽證詐欺，已經「準備好手銬」。(取自X平台德斯波西托帳號)

勞工部打擊詐欺 暗示H-1B簽證1年後關閉？

2026-09-29 13:53

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友