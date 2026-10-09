微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

副總統范斯8日上午才點名批評微軟等八家公司涉嫌詐欺，暫停他們參與為H-1B簽證申請綠卡的計畫；恰巧稍後川普總統（右）即在白宮頒發獎牌給微軟執行長納德拉（左）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國副總統范斯宣布暫停微軟等8家科技公司H-1B員工轉綠卡計畫，指控企業以外籍勞工取代美國人；微軟則反駁，多數申請只是延簽或身分變更。

副總統范斯 8日宣布，微軟 (Microsoft)、奧多比(Adobe)、高知特(Cognizant)、印福思(Infosys)、塔塔(Tata)、威普羅(Wipro)、HCL以及凱捷(Capgemini)等八家科技公司涉嫌詐欺，遭到川普政府暫停為H-1B簽證員工申請綠卡 的計畫。范斯指出，美國勞工現正遭到「外籍契約奴僕」(foreign indentured servants)取代，「遺憾的是，美國沒有任何公司比微軟更頻繁利用這個系統」。

范斯以涉詐欺為由 稱企業用「外籍契約奴僕」取代美國勞工

范斯表示，根據規定，企業幫外籍勞工申請綠卡之前，必須在美國境內刊登招聘廣告，向勞工部證明找不到美國工人。但他說，企業會在小鎮報紙刊登廣告，然後聲稱已經為公司職缺登了廣告卻無人應徵，有藉口聘用實質上是「外籍契約奴僕」的外國人取代美國勞工。

范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統準備為微軟執行長納德拉(Satya Nadella)頒發「國家技術創新獎章」(National Medal of Technology and Innovation)之前幾小時。

被問及川普準備授予微軟執行長獎章時，范斯表示，政府無意損害這家公司的利益，而是希望藉此傳達一個訊息：企業應優先聘用美國人，而非外籍勞工，「我們將繼續支持微軟，並與微軟維持良好的關係；但在他們展現出認真看待優先聘用美國勞工的態度之前，我們也將拒絕讓他們為員工申請永久居留權。」

根據美國公民暨移民局(USCIS)統計數據，在使用H-1B簽證數量的美國雇主當中，微軟排名第五，亞馬遜(Amazon)位居第一。

范斯說，微軟去年裁員6000名美國公民勞工，但同時獲得批准6300個H-1B簽證和將近3000個綠卡名額。他指出：「我們要對微軟說的是，你們是一家傑出的美國企業，但你們必須雇用優秀的美國勞工。」

他說，H-1B勞工本質上就是「外籍契約奴僕」，一旦失去工作就必須離開美國，薪水也比擔任相同職位的美國勞工來得低。

他表示，微軟每裁掉1名工人，就用1.5名「外籍契約奴僕」來取代，反映出「我們國家已經縱容太久的醜陋制度」。

總部位於華盛頓州德蒙德(Redmond)的微軟回應表示，上個會計年度提出的6000個H-1B簽證申請當中，有80%是為了延長或變更現有員工身分，並不是招聘新進員工。

微軟聲明表示，其他針對新員工的申請，則是給已經在美國有合法身分、決定加入微軟的人員，「人數僅占微軟美國員工總數1%，他們並不是剛到我們國家的新移民」。

副總統范斯召開記者會宣布微軟員工申請綠卡計畫暫停，就在川普總統(右)頒發給微軟執行長納德拉(左)「國家技術創新獎章」之前幾小時。(路透)