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川普政府取消新州軍事基地移民拘留所

編譯莊瑞萌／綜合報導
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文章摘要整理：

川普政府已放棄在新澤西麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地興建移民拘留中心，GAO報告稱布利斯堡啟用後，軍方與ICE不再推進其他軍事設施計畫。

川普政府已放棄在南澤西麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特聯合基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst)興建移民拘留中心的計畫。政府問責署報告指出，德州布利斯堡(Fort Bliss)拘留中心啟用後，國防部與移民及海關執法局(ICE)不再計畫在其他軍事設施設置拘留設施。

根據NJ.com報導，無黨派國會獨立監督機構「政府問責署」(GAO)最新報告指出，去年10月德州艾爾帕索布利斯堡ICE拘留中心啟用後，五角大廈官員表示，他們「不再計畫在其他軍事設施興建拘留設施」。國防部與ICE官員並表示，已未繼續推動印第安納州和新澤西州的設施計畫。

2025年7月，政府曾確認計畫在南澤西基地安置被拘留者，以配合川普總統的大規模驅逐計畫。當時估計，位於伯靈頓郡和海洋郡部分地區的基地，可容納1000至3000名被拘留者。

2025年11月，當地民主黨民選官員表示，收到政府來信，稱目前沒有批准的建設計畫，也沒有在該基地關押人員的時間表。

新州民主黨聯邦眾議員諾克羅斯(Donald Norcross)與康納威(Herb Conaway)均為眾院軍事委員會成員，曾要求國土安全部提供更多計畫資訊。政府回應稱，增加拘留空間反映川普政府恢復法治、終結過去「抓了又放」政策的承諾。

該新州基地曾列為可關押移民的兩個地點之一，另一處是印第安納州阿特伯里營(Camp Atterbury)。GAO報告指出，ICE在尚未充分規畫如何擴張前，即推動新的拘留措施，造成資源浪費。自2025年1月以來，ICE為增加拘留容量投入六項新措施，但截至2026年7月已縮減其中四項。

精華 FAQ

  • GAO報告指出，德州布利斯堡拘留中心啟用後，國防部與ICE已不再計畫在其他軍事設施興建拘留設施，因此新澤西基地方案也未繼續推動。

  • 在2025年7月政府仍評估此案時，曾估計南澤西基地可安置約1000至3000名被拘留者，作為配合大規模驅逐政策的拘留空間。

  • GAO認為，ICE在尚未充分規畫如何擴張前就推動新拘留措施，導致資源浪費；自2025年1月以來的6項新措施中，截至2026年7月已有4項縮減。

川普 移民 新州

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