最高院裁定 聯邦可用社安數據查選民身分

聯邦最高法院25日裁定，川普政府可以使用包括社會安全數據在內等政府資料庫訊息，協助各州官員清查出現在選民名冊裡的非公民。(路透)

距離期中選舉 不到兩個月，聯邦最高法院25日裁定，川普政府目前可以使用包括社會安全數據在內等政府資料庫訊息，協助各州官員清查出現在選民名冊裡的非公民。華盛頓郵報 分析，最高法院這道緊急裁決意味著政府資料庫將在今年11月期中選舉派上用場，不過使用政府資料庫的程序是否合法，訴訟仍在下級法院進行中。

最高法院25日在未署名意見書中，多數派大法官 指出，某些選民對於使用政府資料庫提出挑戰，但質疑該主張「恐怕缺乏根據」。

意見書寫道，根據與政府數據有關的聯邦法律，聯邦政府有義務回應各州與地方選務官員對於驗證選民公民身分的請求。

三位自由派大法官則對裁決結果提出不同意見。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)寫道：「法院注意焦點只放在政府聲稱如果缺乏延緩令(stay)可能出現的損害，卻忽視制度經過修改之後已對合法選民帶來持續存在的傷害。」

傑克森指出：「法院濫用其制衡權力。」

川普2025年3月發布行政命令，指示政府機關建立內含社會安全數據、土生土長美國公民個資的聯邦資料庫，以便各州選務官員透過資料庫搜尋核實選民名冊。

川普指示成立的資料庫，將讓國土安全部負責管理的「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)擴大功能。

簡稱SAVE系統的國土安全部資料庫，讓各州與地方官員在核發執照及發放福利之前核實公民身分，有時候也用來查驗選民資格。但這套系統的不足之處在於，土生土長美國公民的資料與社會安全數據並不包括在內。

歸化入籍的美國公民對川普這道行政命令提出法律挑戰，指控聯邦政府逾越國會授權的職責範圍。原告在訴狀中對法院指出，政府內部資料坦承，資料庫可能將合格選民誤認為非公民，某些地方錯誤率高達81%。

訴狀指出：「政府草率建立一個充滿錯誤的公民身分主資料庫(master database)，危及百萬計數美國人的隱私與投票權。」

今年6月，華府特區聯邦法官擋下資料庫使用，聯邦巡迴上訴法院也拒絕對華府特區聯邦法官裁決結果發布延緩令，川普政府因此向最高法院提出上訴。