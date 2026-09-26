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快速遣送移民到第三國被擋 白宮緊急上訴

編譯俞仲慈／綜合報導
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一架載有70名移民、原定飛往蒲隆地、盧安達與中非共和國的遣送包機，在出發前一天深...
一架載有70名移民、原定飛往蒲隆地、盧安達與中非共和國的遣送包機，在出發前一天深夜遭聯邦上訴法院裁決取消飛行，白宮不服向最高法院提出上訴。示意圖。(路透)

川普政府遣送移民至第三國的做法接連踢到鐵板，撼動川普2.0核心政策，白宮於24日向最高法院提起緊急上訴。

根據美聯社報導，第一巡迴上訴法院(1st U.S. Circuit Court of Appeals)23日午夜前作出裁決，取消一架載有70人、原定飛往蒲隆地(Burundi)、盧安達(Rwanda)與中非共和國(Central African Republic)的遣送包機。

移民代表23日晚間向上訴法院提出緊急救濟，宣稱從多重管道得知一架包機原定翌日從路易斯安納州亞歷山卓(Alexandria)起飛，將移民遣送至非洲第三國。

上訴法院在短短數小時內做出判決，重申日前不利於川普政府移民政策的裁決，並主張此前同意司法訴訟期內遣送航班仍可執飛的命令已失效，引發白宮強烈不滿，司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，這項「在夜深人靜之際」發布的命令，剝奪行政機構「完全合法且寶貴以遏制非法移民的一大工具。」

白宮主張需要大法官介入「制止混亂」，強調航班取消「需與三國展開新一輪外交協商」，司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)強調：「最近數個月政府已將數千名外國人遣送至第三國，還有數千人符合遣返條件。」

報導指出，絕大多數遭遣返移民來自墨西哥，但是川普政府透過一系列祕密協議，將數千移民遣送至北非利比亞(Liberia) 、南美洲蓋亞那(Guyana)等20多國，部分移民發現身處從未聽過的國家，還被強行拘留。

兩名男子本月被遣返至中非的赤道幾內亞(Equatorial Guinea)，其委任律師宣稱委託人在一家由酒店改建的拘留中心遭到暴力毆打，不但被當地員警持槍威脅，還用袋子蒙住頭部。

根據報導，遣返移民至原籍以外第三國的爭議，去年曾送交最高法院，大法官們同意遣送包機可繼續執飛，不過上訴法院仍維持波士頓法官最終裁決，亦即移民被遣返前必須有充分機會證明遣送至第三國，將面臨迫害或酷刑等人身危險。

精華 FAQ

  • 因第一巡迴上訴法院在23日深夜取消一架載有70人的遣送包機，讓川普政府快速遣送移民至第三國的安排受阻，白宮認為此舉打亂執法並需最高法院介入。

  • 報導指出，包機原定飛往蒲隆地、盧安達與中非共和國等非洲國家，目的在將部分移民遣送到原籍以外的第三國，而非直接送回母國。

  • 法院維持先前裁決，認為移民在被遣送前，必須有充分機會主張自己若被送往第三國，將面臨迫害、酷刑或其他人身危險，程序不能草率進行。

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