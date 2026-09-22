我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

報稅1040表格 擬新增「國籍與工作身分」提問

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為1040稅表中譯版，國稅局最近公布修改草案，將在1040表裡新增一道問題，詢...
圖為1040稅表中譯版，國稅局最近公布修改草案，將在1040表裡新增一道問題，詢問報稅人是否為美國公民以及是否在美國合法工作。(本報檔案照)

富比世雜誌(Forbes)21日報導，1040稅表(Form 1040)是美國納稅人每年4月報稅都要用到的稅務文件，國稅局(IRS)最近公布1040稅表修改草案，表格裡將新增一道問題，詢問報稅人是否為美國公民以及是否在美國合法工作。

報導指出，由於國稅局只是公布草案，具體內容未來幾個月仍可能出現變化。

然而，這項新增內容標誌著個人所得稅申報文件第一次詢問報稅人的公民身分與是否能合法工作，引發提出這些問題的時機與場合是否適當的討論。

報導指出，單純詢問「是」或「否」問題最終可能只是一個微不足道的行政註記，也可能成為聯邦政府收集並可能分享報稅人個資方式的重大改變，取決於最終拍板定案的文字如何呈現。

根據草案內容，稅表上讓報稅人回答「是」或「否」的問題為：「提交稅表時，您與配偶(如果合併申報)是否為美國公民？或獲合法授權在美國工作的外籍人士？」

這道問題對某些報稅人造成為難的關鍵在於，目前不清楚國稅局取得身分資訊後將如何處理。法律新聞與評論平台LawCommentary報導，某些納稅權益倡議人士說，這道問題恐將使得某些移民完全放棄報稅意願。

1040稅表每一行都有個別規定，例如收入、扣除額、抵免額。不過，過去這段時間裡，1040稅表悄悄轉變成不只是報稅工具而已，例如現在表格裡會詢問報稅人是否曾在報稅年度收到、出售或交換加密貨幣，但問題並未涉及買賣具體金額，國稅局僅用來為向來遭到少報的資產建立追蹤紀錄。

精華 FAQ

  • 根據草案，IRS希望在報稅時確認納稅人是否為美國公民，或是否獲合法授權在美國工作，以便在稅務申報流程中建立更完整的身分資訊。

  • 因為這是個人所得稅申報文件首次詢問公民與工作資格，外界擔心IRS取得身分資訊後的用途不明，可能牽涉資料分享與個資風險。

  • 報導指出，部分納稅權益倡議人士擔心，移民或身分不明確者可能因害怕資料被追蹤而不敢報稅，進一步影響整體納稅參與度。

國稅局 報稅 美國公民

上一則

法律戰還在打 川普宣布10萬元H-1B簽證費行政命令延長1年

下一則

被拘無證客 ICE關定位 家屬難救濟

延伸閱讀

長者生前贈與 每年1.9萬可免稅 超額可計入終身贈與及遺產免稅額

長者生前贈與 每年1.9萬可免稅 超額可計入終身贈與及遺產免稅額
放棄美國國籍費用大降 但不代表程序簡化或後果減少

放棄美國國籍費用大降 但不代表程序簡化或後果減少
移民專頁／F-1簽證新法規 6大初步評估

移民專頁／F-1簽證新法規 6大初步評估
川普政府被控小手段卡移民 申請文件遭扣或塗黑恐驅逐

川普政府被控小手段卡移民 申請文件遭扣或塗黑恐驅逐

熱門新聞

圖為紐約市華人聚居區商店櫥窗掛出糧食券標誌；「公共負擔」新規18日生效，領取白卡等公共福利者申請綠卡可能會被拒絕。(本報檔案照)

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

2026-09-19 02:30
川普政府原訂15日起實施新規，限制國際學生最長停留四年，必要時再申請延長，但14日最後一刻被聯邦法官喊停。示意圖。（UIUC官方臉書）

上路前1天…聯邦法院叫停F-1、J-1簽證新規 D/S暫保留

2026-09-15 05:48
共和黨人法蘭奇13日在X發布一張奧斯汀德州大學包括南亞裔在內多個族裔的學生的照片，他發文說「我聽聞今年德州大學畢業典禮就是這樣，我簡直不敢相信。現在看來，問題比任何人想像的都要嚴重得多」。(截自法蘭奇X帳號)

德州大學充斥南亞裔？一張球賽照片引爆歧視爭議 德州候選人挨批

2026-09-15 01:40
多名律師與吹哨者指出，USCIS在川普政府下對移民申請文件採取扣押、塗黑與拒絕提供的做法。(美聯社)

多名律師踢爆：移民想申請合法身分證明文件 卻遭川普政府刪除或塗黑

2026-09-15 02:16
川普總統18日在白宮舉行記者會。(歐新社)

海外新申請H-1B仍徵10萬美元 效期延長1年

2026-09-19 12:00
近七年間有450萬人從美墨邊界入境，圖為大批無證移民於2022年抵達美墨邊界，等待入境。(美聯社)

近7年 來自150多個國家450萬人從美墨邊境入境 首選佛州落腳

2026-09-18 05:32

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」