報稅1040表格 擬新增「國籍與工作身分」提問

圖為1040稅表中譯版，國稅局最近公布修改草案，將在1040表裡新增一道問題，詢問報稅人是否為美國公民以及是否在美國合法工作。(本報檔案照)

富比世雜誌(Forbes)21日報導，1040稅表(Form 1040)是美國納稅人每年4月報稅 都要用到的稅務文件，國稅局 (IRS)最近公布1040稅表修改草案，表格裡將新增一道問題，詢問報稅人是否為美國公民 以及是否在美國合法工作。

報導指出，由於國稅局只是公布草案，具體內容未來幾個月仍可能出現變化。

然而，這項新增內容標誌著個人所得稅申報文件第一次詢問報稅人的公民身分與是否能合法工作，引發提出這些問題的時機與場合是否適當的討論。

報導指出，單純詢問「是」或「否」問題最終可能只是一個微不足道的行政註記，也可能成為聯邦政府收集並可能分享報稅人個資方式的重大改變，取決於最終拍板定案的文字如何呈現。

根據草案內容，稅表上讓報稅人回答「是」或「否」的問題為：「提交稅表時，您與配偶(如果合併申報)是否為美國公民？或獲合法授權在美國工作的外籍人士？」

這道問題對某些報稅人造成為難的關鍵在於，目前不清楚國稅局取得身分資訊後將如何處理。法律新聞與評論平台LawCommentary報導，某些納稅權益倡議人士說，這道問題恐將使得某些移民完全放棄報稅意願。

1040稅表每一行都有個別規定，例如收入、扣除額、抵免額。不過，過去這段時間裡，1040稅表悄悄轉變成不只是報稅工具而已，例如現在表格裡會詢問報稅人是否曾在報稅年度收到、出售或交換加密貨幣，但問題並未涉及買賣具體金額，國稅局僅用來為向來遭到少報的資產建立追蹤紀錄。