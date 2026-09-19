德州西部大彎邊境牆動工 地方團體提告

德州工人16日在大彎地區安裝新邊境牆。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府在德州西部大彎地區開始興建邊境圍牆，雖稱工程進度加快，但地方團體與地主憂心破壞環境、景觀與文化遺產，已提告阻止。

川普 政府未理會地區人士強烈反對，開始在德州 西部大彎(Big Bend)地區興建邊境圍牆。

美聯社形容，這項大型工程的啟動，標誌這個耗資460億元的邊境牆計畫取得重大進展，兌現了川普總統的競選承諾，整個項目包括沿邊境興建圍牆、屏障、道路和科技。

大彎地區是由德州西部艾爾帕索(El Paso)以南的哈德斯佩思郡(Hudspeth County)，延伸至阿米斯塔德湖(Lake Amistad)，全長500哩。整個安裝邊境牆工程，共分為五個項目。

海關及邊境保護局(CBP)表示，目前啟動的是「大彎1號」(Big Bend 1)項目，是在哈德斯佩思郡一段長約47哩的地區安裝邊境圍牆，首批牆板在15日安裝。

CBP又說，美墨邊境圍牆的興建速度已加快一倍，目前是平均每周12哩，但沒有說明這些牆板何時安裝完畢。CBP 在官網發布照片顯示，一台起重機將一塊30呎高的鋼製牆板吊裝到位，施工人員在一旁視察。

整個項目從川普政府提出的那一刻起，即遭到大彎地區的土地持有者、環保組織、企業主和牧場主的強烈反對，並組成「反對大彎牆聯盟」(No Big Bend Wall Coalition)，認為這個偏遠地區並非非法移民的熱門路線，只會給該地區的環境造成惡劣影響，破壞神聖的原住民遺址。

一名男子手扶著寫著「不要邊境牆」的大招牌，反對在大彎國家公園建牆。(美聯社)

此外，整個工程涉及旁邊的大彎國家公園( Big Bend National Park)，該公園每年吸引世界各地遊客，而公園外的大部分土地均為私人地主擁有。

「反對大彎牆聯盟」創始人之一的本森(Clara Benson) 18日說，即使邊境牆板正在安裝，他們也將繼續反對該項目。

大彎地區的地主、牧場主及商界，已聯同一個保護大彎區景觀及文化遺產的非營利組織，本星期初遞狀提告阻止有關計畫。