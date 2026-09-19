德州西部大彎邊境牆動工 地方團體提告
川普政府在德州西部大彎地區開始興建邊境圍牆，雖稱工程進度加快，但地方團體與地主憂心破壞環境、景觀與文化遺產，已提告阻止。
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川普政府在德州西部大彎地區開始興建邊境圍牆，雖稱工程進度加快，但地方團體與地主憂心破壞環境、景觀與文化遺產，已提告阻止。
川普政府未理會地區人士強烈反對，開始在德州西部大彎(Big Bend)地區興建邊境圍牆。
美聯社形容，這項大型工程的啟動，標誌這個耗資460億元的邊境牆計畫取得重大進展，兌現了川普總統的競選承諾，整個項目包括沿邊境興建圍牆、屏障、道路和科技。
大彎地區是由德州西部艾爾帕索(El Paso)以南的哈德斯佩思郡(Hudspeth County)，延伸至阿米斯塔德湖(Lake Amistad)，全長500哩。整個安裝邊境牆工程，共分為五個項目。
海關及邊境保護局(CBP)表示，目前啟動的是「大彎1號」(Big Bend 1)項目，是在哈德斯佩思郡一段長約47哩的地區安裝邊境圍牆，首批牆板在15日安裝。
CBP又說，美墨邊境圍牆的興建速度已加快一倍，目前是平均每周12哩，但沒有說明這些牆板何時安裝完畢。CBP 在官網發布照片顯示，一台起重機將一塊30呎高的鋼製牆板吊裝到位，施工人員在一旁視察。
整個項目從川普政府提出的那一刻起，即遭到大彎地區的土地持有者、環保組織、企業主和牧場主的強烈反對，並組成「反對大彎牆聯盟」(No Big Bend Wall Coalition)，認為這個偏遠地區並非非法移民的熱門路線，只會給該地區的環境造成惡劣影響，破壞神聖的原住民遺址。
此外，整個工程涉及旁邊的大彎國家公園( Big Bend National Park)，該公園每年吸引世界各地遊客，而公園外的大部分土地均為私人地主擁有。
「反對大彎牆聯盟」創始人之一的本森(Clara Benson) 18日說，即使邊境牆板正在安裝，他們也將繼續反對該項目。
大彎地區的地主、牧場主及商界，已聯同一個保護大彎區景觀及文化遺產的非營利組織，本星期初遞狀提告阻止有關計畫。
川普政府開始在德州西部大彎地區興建邊境圍牆，屬於整體邊境牆計畫的一部分。CBP表示，首波施工已在哈德斯佩思郡展開，牆板正式吊裝到位。 大彎1號是在哈德斯佩思郡一段約47哩的區域安裝邊境圍牆，首批牆板已於15日裝設。CBP並稱整體邊境牆興建速度已加快到每周平均12哩。 當地地主、牧場主、企業主與環保團體認為，這裡並非非法移民主要路線，卻可能破壞環境、神聖原住民遺址與大彎景觀，因此組成聯盟，並已聯手非營利組織提告阻止施工。
精華 FAQ
川普政府開始在德州西部大彎地區興建邊境圍牆，屬於整體邊境牆計畫的一部分。CBP表示，首波施工已在哈德斯佩思郡展開，牆板正式吊裝到位。
大彎1號是在哈德斯佩思郡一段約47哩的區域安裝邊境圍牆，首批牆板已於15日裝設。CBP並稱整體邊境牆興建速度已加快到每周平均12哩。
當地地主、牧場主、企業主與環保團體認為，這裡並非非法移民主要路線，卻可能破壞環境、神聖原住民遺址與大彎景觀，因此組成聯盟，並已聯手非營利組織提告阻止施工。
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